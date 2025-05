PUBLICIDADE

A vice-presidente Kamala Harris fez uma aparição surpresa no programa "Saturday Night Live" nos últimos dias antes das eleições, fazendo-se passar pelo duplo espelho da versão de Maya Rudolph na abertura do programa.

As primeiras frases proferidas pela candidata, sentada em frente a Rudolph, com os seus fatos idênticos, foram abafadas pelos aplausos do público.

"É bom ver-te, Kamala", disse Harris a Rudolph com um sorriso largo que manteve durante todo o sketch. "E eu só estou aqui para te lembrar que tu és capaz de fazer isto".

Em sincronia, os dois disseram que os apoiantes precisam de "Keep Kamala and carry-on-ala", declararam que partilham a "crença na promessa da América" e fizeram a assinatura "Live from New York, it's Saturday night!"

Harris fez a viagem surpresa a Nova Iorque quando faltavam apenas três noites para o dia das eleições, chegando no Air Force Two depois de uma paragem de campanha ao início da noite em Charlotte, Carolina do Norte. Estava previsto que se dirigisse a Detroit, mas uma vez no ar, os assessores informaram a imprensa de uma paragem não anunciada anteriormente, após a qual o avião aterrou no aeroporto LaGuardia.

A vice-presidente chegou ao estúdio do Saturday Night Live pouco depois das 20 horas, o que lhe deu tempo suficiente para um ensaio rápido antes de o programa ir para o ar em direto às 23h30m.

Harris partiu imediatamente após o segmento de abertura, dizendo aos jornalistas: "Foi divertido!" enquanto embarcava no Air Force Two para Michigan.

O apresentador John Mulaney e o convidado musical Chappell Roan afastaram o programa da política. Nenhum deles abordou as eleições.

Rudolph interpretou Harris pela primeira vez no programa em 2019 e reprisou seu papel nesta temporada. Seu desempenho ganhou a aclamação - inclusive da própria Harris.

"Maya Rudolph - quero dizer, ela é tão boa", disse Harris no mês passado no programa "The View" da ABC. "Ela tinha tudo, o fato, as jóias, tudo!"

Jason Miller, conselheiro sénior do antigo presidente e candidato republicano Donald Trump, mostrou-se surpreendido com o facto de Harris aparecer no programa, dado o que caracterizou como um retrato pouco lisonjeiro.

Questionado sobre o facto de Trump ter sido convidado a participar no programa, disse: "Não sei. Provavelmente não".

Rito de passagem

Há uma longa história de políticos americanos que aparecem no Saturday Night Live, e o próprio Trump foi o anfitrião do programa em 2015 - mas é invulgar que um candidato apareça tão perto do dia das eleições.

Hillary Clinton estava a concorrer nas primárias presidenciais democratas de 2008 quando apareceu ao lado de Amy Poehler, que a interpretou no programa com um riso exagerado. A verdadeira Clinton questionou-se durante a sua aparição: "Será que me rio mesmo assim?"

Harris repetiu essa frase em resposta ao retrato que Rudolph fez da sua gargalhada no episódio de sábado. Trump e seus aliados têm repetidamente zombado de sua risada, com alguns alegando falsamente que ela não pode controlá-la por causa de uma lesão cerebral.

Clinton regressou em 2016 enquanto concorria contra Bernie Sanders nas primárias desse ano, durante as quais foi interpretada por Kate McKinnon. Depois de perder para Trump, McKinnon fez um cover sombrio de "Hallelujah", de Leonard Cohen, perante uma audiência silenciosa no estúdio.

O companheiro de candidatura de Clinton, o senador da Virgínia Tim Kaine, também fez uma aparição surpresa na noite passada, participando num sketch de um programa de jogos em que nem o apresentador se lembrava dele, apesar de ter estado na lista de candidatos de 2016.