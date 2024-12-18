Cerveja para as massas? Coreia do Norte abre cervejaria ao estilo ocidental em Pyongyang

A capital da Coreia do Norte, Pyongyang, tem um novo restaurante e cervejaria ao estilo ocidental, localizado num dos seus mais recentes bairros, Hwasong. Trata-se de um dos três novos subúrbios construídos nos últimos dois anos, numa tentativa do governo de criar mais habitação na capital e arredores.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A cerveja do novo bar e restaurante é fornecida pela tradicional marca Taedonggang, a principal da Coreia do Norte, cujo nome é uma homenagem ao rio que atravessa o centro de Pyongyang.

A história da Taedonggang remonta ao ano de 2000, quando a Ushers Brewery, na cidade inglesa de Trowbridge, foi descontinuada. Após 175 anos de produção, a fábrica de cerveja foi a leilão. O licitante vencedor? O falecido líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-il.

Toda a fábrica de cerveja, incluindo todos os seus componentes, foi enviada para a Coreia do Norte e aí montada com a ajuda de peritos alemães, numa altura em que as relações com o Ocidente eram limitadas.

Em 2002, a Taedonggang Brewing Company ficou operacional e até começou a exportar os seus produtos para a China em 2016.

No entanto, embora a Coreia do Norte mostre ao mundo exterior uma cultura rica em torno da cerveja, a realidade para a maioria da população é bastante diferente.

A maioria dos norte-coreanos vive no campo e luta diariamente contra a pobreza. Para comprar cerveja, têm de gastar vales de alimentação, um luxo a que a maioria não se pode permitir.

Os bares de cerveja de luxo, como o restaurante de cerveja Hwasong Taedonggang, também não estão disponíveis fora de Pyongyang. A maioria das pessoas bebe cerveja caseira de baixa qualidade proveniente das pequenas cervejarias locais.

Cerca de 95% do consumo de álcool na Coreia do Norte provém de bebidas alcoólicas como o popular Soju coreano. Os restantes 5% provêm da cerveja.

Em Pyongyang, os homens recebem exclusivamente uma pequena quantidade de vales especiais de cerveja para gastar, o que corresponde a cerca de um ou dois litros por mês.

Devido a estas limitações, as cervejarias de luxo como esta serão provavelmente frequentadas apenas pela elite de Pyongyang e por um pequeno número de turistas internacionais.