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Em nenhum outro lugar foram encontradas mais pegadas de dinossauros do que na Bolívia

Pegada de dinossauro no Parque Nacional Toro Toro, Bolívia
Pegada de dinossauro no Parque Nacional Toro Toro, Bolívia Direitos de autor  Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved
De Zoltan Siposhegyi
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Quase 17.000 pegadas de dinossauros foram descobertas por paleontólogos numa zona montanhosa da Bolívia.

Durante seis anos, investigadores da Califórnia exploraram nove sítios diferentes num território que faz hoje parte da Bolívia, até descobrirem que estavam todos ligados, o que faz dessa área o maior sítio pré-histórico do mundo.

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"É a maior descoberta da história. Foram encontrados 1.700 fósseis e mais de 17.000 pegadas, e é muito provável que milhares de outras sejam encontradas no parque nacional", disse Celso Aguilar, superintendente do parque de Torotoro, no centro da Bolívia.

As pegadas de três dedos podem ter 60 milhões de anos e pertencer a manadas inteiras de dinossauros. Havia exemplares de 10 metros e 30 centímetros, e até de T-Rex. Estes animais eram tão grandes que as suas patas até deixaram marcas nas rochas.

O sítio foi descoberto nos anos 60, quando os habitantes locais pensavam que havia monstros na zona. Os agricultores locais esmagavam frequentemente os ossos que encontravam ou semeavam a área.

Os terópodes - dinossauros carnívoros bípedes de três dedos - deixaram marcas nesta área entre há 101 milhões e 66 milhões de anos, já perto do fim do chamado período Cretáceo.

Este estudo corresponde ao primeiro levantamento científico das áreas cobertas por pegadas, que se estendem por aproximadamente 7.485 metros quadrados.

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