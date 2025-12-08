Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
França devolve fósseis de dinossauro apreendidos à Mongólia após grande operação aduaneira
No Comment

Vídeo. França devolve fósseis de dinossauro de 70 milhões de anos à Mongólia

Aduanas francesas apreenderam uma vasta coleção de fósseis de dinossauro exportados ilegalmente da Mongólia e os exemplares serão brevemente devolvidos ao país de origem.

Fósseis de dinossauro exportados ilegalmente da Mongólia serão em breve devolvidos, após a alfândega francesa ter detetado uma importante operação de tráfico de fósseis.

As apreensões, efetuadas no departamento de Allier, incluem quase o esqueleto completo de um Tarbosaurus, bem como ovos e ossos de Oviraptor e de dinossauros ornitísquios.

A Mongólia proíbe a exportação do seu património paleontológico há mais de um século, mas as autoridades aduaneiras reportam um aumento das interceções de fósseis provenientes de vários países. As peças confiscadas são geralmente repatriadas para a sua origem.

