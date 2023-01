Microalgas podem revolucionar vários setores da economia

Cada gota de água do mar está repleta de vida microscópica. Muitos acreditam que as microalgas têm o poder de mudar o mundo, tornando a agricultura mais sustentável e fornecendo alternativas mais ecológicas aos plásticos. Poderão estes minúsculos organismos marinhos ajudar-nos a resolver alguns dos maiores desafios que o nosso planeta enfrenta?

Usos na agricultura

Almería, no sul de Espanha, é conhecida pelas praias ensolaradas e pela indústria agrícola. A região alberga uma vasta rede de estufas, conhecida como o "mar de plástico". Este clima é um paraíso para microalgas, organismos unicelulares que podem converter a luz solar, nutrientes e CO2 em valiosas biomoléculas.

Os investigadores locais encontraram estirpes de microalgas que podem purificar as águas residuais locais enquanto produzem fertilizantes e outros produtos para os agricultores.

Gabriel Acién é coordenador do projeto SABANA e professor de engenharia química na Universidade de Almeria: "Elas fornecem propriedades bioestimulantes para a produção de alimentos na agricultura. Mas também isolamos mais ou menos dez microorganismos diferentes capazes de fornecer biopesticidas - para poder controlar fungos, insetos e outras doenças nas estufas sem utilizar quaisquer produtos químicos, apenas estas moléculas naturais obtidas a partir de microalgas", diz.

Através de projetos financiados pela União Europeia - SABANA e ALGAENAUTS, uma empresa biotecnológica local desenvolveu uma gama de produtos agrícolas comerciais feitos a partir de ingredientes de microalgas. Estas alternativas amigas do ambiente alinham com a estratégia da União Europeia Farm to Fork, que visa reduzir para metade o uso de pesticidas químicos até ao final da década.

Diz Joaquín Pozo Dengra, director de I&D da Biorizon Biotech e coordenador do projeto ALGAENAUTS: "Temos de ter em mente que, para 2030, temos de remover os compostos químicos na agricultura, a fim de obter uma produção alimentar sustentável e saudável".

Embora os fertilizantes e pesticidas à base de microalgas possam ser mais caros que os produtos químicos tradicionais, os agricultores consideraram-nos mais eficientes, porque não têm de utilizar tanto produto para obter o mesmo resultado. Além disso, muitos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos que são vistos como cultivados de uma forma mais natural.

"As plantas que não foram tratadas com produtos químicos são mais tenras, mais verdes, mais naturais. No final, temos um produto de maior qualidade", diz David García López, cultivador de tomates.

Produção de plásticos biodegradáveis

Mas poderiam as microalgas fazer algo sobre o plástico que cobre as estufas?

A poluição plástica é uma grande preocupação para regiões costeiras como a Bretanha, em França. Pedaços de lixo marinho decompõem-se em pequenas partículas que acabam na cadeia alimentar.

O investigador Stéphane Bruzaud diz que o problema deve ser resolvido através da recolha e reciclagem mas, nalguns casos, as alternativas biodegradáveis podem também desempenhar um papel.

"Há sempre alguns plásticos que acabam em ambientes terrestres ou marinhos, para os quais, de facto, o desenvolvimento de polímeros biodegradáveis pode ser uma solução eco-responsável. Podem ser plásticos utilizados no setor das pescas, por exemplo. Pode ser o setor agrícola, pode ser o setor cosmético, as fibras têxteis ou outros", diz.

Outro projeto europeu, Nenu2PHAr, é a afinação da produção industrial de biopolímeros utilizando bactérias marinhas e açúcares extraídos de microalgas.

Os investigadores dizem que tais bioplásticos podem ser mais sustentáveis do que os produzidos a partir de culturas agrícolas, uma vez que o cultivo de microalgas não requer terra arável.

"Podemos fazer um biorreator num deserto, por exemplo. Não seríamos capazes de cultivar beterraba num deserto, mas podemos bem construir bioreatores capazes de produzir estes açúcares para serem depois utilizados para fazer bioplásticos", diz Gabriel Brouchon, Investigador em biotecnologia da Univeridade Bretagne Sud.

As propriedades destes materiais estão ao nível dos plásticos tradicionais e podem ser adaptados para satisfazer requisitos específicos. Pierre Lemechko, investigador em biotecnologia do IRMA, explica: "Por vezes, pode ser algo bastante quebradiço, quando dobrado, mas bastante resistente à tração ou compressão, por exemplo. Tudo depende das especificações necessárias e da utilização pretendida".

Um alimento para peixes mais sustentável

Os usos potenciais para microalgas são numerosos, desde suplementos dietéticos a cosméticos e biocombustíveis. A tecnologia está a avançar rapidamente, e espera-se que o Acordo Verde Europeu dê um impulso à indústria nos próximos anos.

A Necton, empresa com sede em Olhão (Portugal), tem aperfeiçoado as técnicas de produção de microalgas durante mais de um quarto de século. Cofundador, João Navalho acredita que o verdadeiro potencial desta indústria pode ser plenamente realizado através da eliminação de obstáculos burocráticos, da racionalização das regulamentações nacionais e da abordagem do que considera ser uma concorrência injusta de setores ambientalmente prejudiciais que extraem recursos naturais baratos.

"Somos muito poucos e muito pequenos, e podemos vir a ser muito grandes e podemos vir a desempenhar um papel muito importante naquilo que pode ser o futuro na Europa, até proporcionando uma nova forma de comida para pessoas, uma nova forma de comida para animais, uma nova forma de produzir coisas que hoje em dia já produzimos, mas de uma maneira que não é muito agradável para o ambiente”, diz.

Um exemplo é a aquacultura, que utiliza fitoplâncton para alimentar os peixes jovens e outras espécies cultivadas. A estação de investigação aquícola em Olhão está a investigar a utilização de várias estirpes para tornar os peixes mais saudáveis. Está a ser realizada investigação para explorar os potenciais benefícios das microalgas também para os peixes adultos, sugerindo uma forma de tornar mais sustentável a alimentação da aquacultura industrial.

Diz Sara Castanho, técnica da Estação de Investigação de Aquacultura do IPMA:"Sendo as microalgas parte da cadeia trófica da alimentação de um peixe, é natural que faça parte da sua alimentação e que se use isso para substituir os óleos e farinhas".

Hoje em dia, as rações para peixes utilizam frequentemente proteínas de culturas agrícolas. Talvez a substituição por microalgas pudesse fazer o mesmo trabalho sem retirar terra ao cultivo de alimentos.

Prevê-se, para o próximo ano, um forte crescimento da produção de microalgas. Euronews

Pedro Pousão-Ferreira é chefe da Estação de Investigação Aquícola do IPMA: "Hoje em dia, para os peixes marinhos, por exemplo, a alimentação é baseada no trigo. Como sabem, o trigo está a tornar-se escasso devido à guerra na Ucrânia. Portanto, há uma procura de alternativas possíveis, como as microalgas", explica.

Estas minúsculas criaturas iniciaram uma vida complexa no oceano há centenas de milhões de anos. Atualmente, as microalgas podem ajudar as economias costeiras a evoluir para uma maior sustentabilidade, protegendo o oceano da poluição e de outras ameaças.

João Navalho conclui: "Temos uma ligação direta com o Oceano. É o nosso local de nascimento. E quanto mais cuidadosamente preservamos a sua pureza, mais forte é a nossa ligação, mais podemos desfrutar de tudo o que o oceano nos pode dar".