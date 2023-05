Os agricultores neerlandeses poderão ser pagos para encerrar as explorações agricolas. A UE aprovou um programa de 1,5 mil milhões de euros para comprar explorações agricolas neerlandeses e reduzir as emissões de azoto.

O programa faz parte do plano dos Países Baixos para reduzir drasticamente as emissões de azoto, uma das principais fontes é a exploração agricola.

Os agricultores dos Países Baixos têm vindo a protestar contra os objectivos de redução das emissões desde Outubro de 2019.

Cerca de 1,5 mil milhões de euros serão utilizados para compensar os agricultores que encerrarem voluntariamente explorações situadas perto de reservas naturais. Prevê-se que cerca de 3 000 explorações sejam elegíveis.

A coligação governamental neerlandesa quer reduzir as emissões, predominantemente de óxido de azoto e amoníaco, em 50% a nível nacional até 2030.

Porque é que os Países Baixos querem encerrar explorações agrícolas?

Apesar da sua pequena dimensão, os Países Baixos são o segundo maior exportador mundial de produtos agrícolas em termos de valor, a seguir aos Estados Unidos.

No ano passado, as exportações agrícolas neerlandesas ascenderam a 122,3 mil milhões de euros, segundo o instituto nacional de estatística.

A agricultura intensiva deixou a pequena nação com níveis de óxido de azoto mais elevados do que o permitido pela regulamentação da UE. Estas emissões agravam as alterações climáticas e podem prejudicar a biodiversidade.

Nos últimos anos, as propostas do governo para reduzir as emissões de azoto incluíram a redução do número de cabeças de gado em um terço. Alguns agricultorestemiam ser obrigados a vender as explorações para atingir este objectivo.

A estratégia voluntária recentemente aprovada implica a aquisição e a suspensão das actividades nas explorações responsáveis por emissões de azoto em grande escala.

Na terça-feira (2 de Maio), o país recebeu a confirmação da Comissão Europeia de que os planos são admissíveis ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais.

"O programa vai melhorar as condições ambientais nessas zonas e promover uma produção mais sustentável e respeitadora do ambiente no sectoragricola, sem distorcer indevidamente a concorrência", afirmou Margrethe Vestager, Vice-Presidente Executiva responsável pela política de concorrência, numa declaração que aprova o programa.

O que pensam os agricultores do programa de resgate?

A organização agrícola LTO afirmou que as aquisições devem ser "concebidas de forma a oferecer aos agricultores que cessam voluntariamente as suas actividades a oportunidade de as encerrarem adequadamente".

A organização apelou também a "regimes de transição" que permitam aos agricultores reduzir as emissões de azoto através de métodos como a inovação técnica ou a mudança para outras actividades agrícolas.

"Esta é a única forma de os agricultores poderem tomar uma decisão informada e ponderada sobre o seu futuro", afirmou a LTO.

Um partido político pró-agricultura ganhou as eleições provinciais neerlandesas em Março, o que sublinha o profundo descontentamento dos agricultores alimentado pelos planos de redução do azoto. O Governo central holandês encarregou as assembleias legislativas provinciais de formular e aplicar propostas concretas para reduzir as emissões de azoto.

No ano passado, os agricultores organizaram várias manifestações de grande dimensão, bloqueando auto-estradas e armazéns de supermercados, para protestar contra as reformas que consideram uma ameaça existencial ao seu modo de vida.

As manifestações também se estenderam à vizinha Bélgica, onde centenas de agricultores conduziram os tratores até ao centro de Bruxelas no mês passado para protestar contra os planos de redução da poluição por azoto.