Como a ação rápida da Europa salvou a pescada

Há 25 anos, a pescada - uma espécie de peixe comercial vital no Atlântico europeu - enfrentava a terrível ameaça de extinção. Hoje, é uma história de regresso notável, atribuída à ação decisiva da Europa.

No início da década de 2000, uma série de medidas de emergência e uma estratégia de recuperação a longo prazo aumentaram espantosamente as populações de pescada dez vezes, assegurando o futuro para uma pesca sustentável. Mas como é que a Europa mudou a maré para esta espécie crucial? Em entrevista ao nosso magazine Ocean, Javier López, diretor da campanha da Oceana para a pesca sustentável, descreve as medidas bem-sucedidas que permitiram reavivar a população de pescada.

“No caso específico da pescada do norte, tanto a Comissão como os Estados-membros responderam atempadamente, quando ainda havia hipóteses de reanimar a espécie. As medidas de emergência foram aplicadas em 2001, seguidas de um plano de gestão da recuperação em 2004", explica.

"Este plano incluía medidas técnicas, como o aumento da malhagem das redes de pesca para reduzir a mortalidade dos peixes mais jovens e mais pequenos. Incluía também a redução dos limites de captura, o que é crucial para diminuir a mortalidade global dos peixes. Além disso, o plano impôs encerramentos ou restrições à pesca em zonas essenciais para a reprodução dos peixes, como as zonas de reprodução e de crescimento dos peixes jovens", acrescenta.

"Houve também uma melhoria significativa no controlo das atividades de pesca no mar e dos desembarques de peixe nos portos. Por último, mas não menos importante, o fator das condições ambientais. Houve alguma sorte, pois as condições oceanográficas favoráveis ajudaram a aumentar a população de peixes, permitindo que mais indivíduos jovens contribuíssem para a biomassa global de peixes no mar", diz Javier López.

"Estes três aspetos - medidas técnicas e regulamentares, juntamente com condições oceanográficas benéficas - foram fundamentais para a recuperação da biomassa da pescada do norte e da sua abundância no Atlântico”, conclui.