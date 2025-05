PUBLICIDADE

A Ucrânia está a preparar-se para o seu terceiro inverno, após a invasão russa. À medida que a temperatura desce, a produção de energia a partir de combustíveis fósseis é vital para manter as luzes acesas, mas o país espera avançar para a energia verde no futuro.

Até 2030, a Ucrânia pretende que 27% do seu consumo final de energia provenha de energias renováveis. Estas não só reduzem as emissões como também aumentam a segurança energética, uma vez que a produção descentralizada é mais difícil de destruir e a tecnologia pode ser reparada mais rapidamente.

"Um míssil pode destruir uma central térmica de 250 megawatts. Seria necessário o equivalente a 40 mísseis para causar os mesmos danos a um parque eólico, e isso deve-se simplesmente ao facto de estarem dispersos por uma área maior", afirma Jeffrey Oatham, diretor de sustentabilidade da empresa de energia ucraniana DTEK.

"É por isso que consideramos que as energias renováveis não só trazem benefícios para as alterações climáticas e para a descarbonização, como também oferecem sistemas energéticos mais resistentes e seguros", afirma Jeffrey Oatham, acrescentando que a empresa está a tentar acelerar a implantação das energias renováveis devido à guerra.

Visto através de um buraco de estilhaços, os engenheiros dão vida a uma usina danificada. Serge Serdiukov

O impacto da guerra no sistema energético ucraniano foi apresentado numa recente exposição de fotografia, intitulada "Fight for Light". A exposição teve lugar perto do Parlamento Europeu, em Bruxelas, e foi organizada pela DTEK e pela Missão da Ucrânia junto da UE.

As imagens mostravam centrais térmicas destruídas pelas forças russas, os trabalhadores que as reparavam e o impacto na vida dos ucranianos, incluindo ruas escuras e cirurgias sem iluminação adequada.

"Nós, na Ucrânia, estamos a viver tempos sombrios, literalmente", disse Serhiy Morgunov, um dos fotógrafos, durante o evento. "Juntamente com tudo o resto, experimentamos o que significa ser privado de um benefício básico da civilização do século XXI: a luz.

"Imaginem a vossa vida sem luz, sem a possibilidade de carregarem os vossos aparelhos, de conservarem os vossos alimentos, de acederem ao processo educativo, de fazerem as vossas declarações fiscais, de se sentirem seguros numa rua escura."

Após um ataque russo, Artur, de 13 anos, é levado em maca, iluminado por uma lanterna, para receber tratamento. Mstyslav Chernov, 2023.

A Ucrânia quer um futuro mais verde com a UE

As energias renováveis têm também a vantagem de fornecer energia local, reduzir a dependência das importações estrangeiras e ajudar a Ucrânia a estabelecer laços mais fortes com a União Europeia. Como parte do seu objetivo de adesão à UE, a Ucrânia precisa de se alinhar com as ambições climáticas do bloco.

"As energias renováveis são o futuro da Europa e a Ucrânia quer aderir à União Europeia", afirma Pascale Lamy, membro do conselho consultivo da DTEK e antigo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio.

"Qualquer que seja o tipo de relação que venham a ter no futuro com a Rússia, partindo do princípio de que esta guerra acabará a dada altura, terão de ser independentes da pressão russa e sabemos que uma das principais alavancas do poder e da pressão russa é o combustível fóssil", acrescenta.

Equipamento de energia fica silencioso e quebrado. Serge Serdiukov, 2024.

Embora sejam necessários vários anos para implementar estas energias renováveis, a direção é clara, afirma Lamy.

A Ucrânia pode mesmo tornar-se um centro de energia verde para a Europa devido ao seu grande potencial de produção de energia renovável.

De acordo com investigadores da ETH Zurich, o país pode produzir 180 gigawatts de energia eólica e 39 gigawatts de energia solar. Em comparação, a Alemanha tem objectivos para 130-140 GW de energia eólica e 200 GW de energia solar.

Quais são os desafios da implantação das energias renováveis na Ucrânia?

No entanto, existem alguns grandes obstáculos à implantação da energia verde na Ucrânia. A invasão russa não só cria riscos no que diz respeito à instalação de capacidade de produção e desafios na entrega de peças, como também desviou trabalhadores para combater na guerra ou reparar centrais eléctricas.

"Atrair parceiros que estejam dispostos a trabalhar nestas circunstâncias e garantir o financiamento do sector privado, em particular, é um desafio, dado o risco. Muitas vezes precisamos de ter as garantias financeiras corretas, o que é um papel muito claro que os Estados podem desempenhar", diz Oatham, sublinhando o apoio dos Estados Unidos e da UE.

Uma central térmica reduzida a "esqueleto" após ataque de drone e míssil. Serge Serdiukov, 2024.

A rede elétrica da Ucrânia também precisa de ser reforçada. Os ataques ao sistema energético e a dependência de centrais nucleares e térmicas de resposta lenta tornam difícil equilibrar a quantidade de eletricidade na rede. As energias renováveis, como a eólica e a solar, podem agravar esta situação, uma vez que dependem das condições climatéricas.

O armazenamento em baterias e as melhorias na rede poderiam ajudar a resolver este problema de fiabilidade. A DTEK tem como objetivo construir 200 megawatts de armazenamento e está a trabalhar no reforço das redes. Isto inclui um projeto-piloto para digitalizar a rede e reduzir os tempos de interrupção em cidades recuperadas, sinónimo de atrocidades no início da guerra, como Bucha.

Como é que a Ucrânia pode atravessar o inverno?

No entanto, a curto prazo, os combustíveis fósseis continuam a ser uma tábua de salvação para a Ucrânia. Na sequência de ataques selectivos que destruíram cerca de 9,2 GW de capacidade de produção no início deste ano, o país tem trabalhado arduamente para a reativar.

"Temos de pensar neste inverno e em manter as luzes acesas na Ucrânia, e é por isso que estamos a reparar as nossas centrais eléctricas o mais rapidamente possível. Ao mesmo tempo, temos de planear o que vai acontecer no próximo inverno e nos Invernos seguintes. Por outras palavras, temos de assegurar a resiliência a longo prazo e, ao mesmo tempo, reparar o telhado para hoje", afirma Ben Harding, porta-voz da DTEK.

Mecânicos Maksym e Andriy com Dmytro, um soldador de gás elétrico. Serge Serdiukov, 2024.

Trabalhar nestas centrais está longe de ser seguro. Oleg, um trabalhador do setor da energia de segunda geração que falou sob a condição de apenas usar o seu primeiro nome, descreveu o perigo do seu trabalho e o dever de manter as luzes acesas que lhe corre no sangue.

"É um risco para as nossas vidas. Quando vamos para o trabalho, não sabemos se voltamos para casa", explica.

Para ele, as energias renováveis são uma parte importante do cabaz energético da Ucrânia nos próximos anos. "Acredito que as energias renováveis são o nosso futuro. No entanto, continuamos a depender das centrais térmicas porque precisamos delas neste momento, apenas para garantir que passamos o inverno", afirma.

Atualmente, teme-se que o sistema energético possa ser alvo de um novo ataque. Quer a produção de energia seja renovável ou fóssil, existe um risco constante enquanto a guerra continuar.

Durante as interrupções de energia, os geradores fornecem a trilha sonora da vida em cidades como Kiev. Yurko Dyachyshyn, 2023.

"Faltam-nos os foguetes, a defesa aérea, para atingir os foguetes russos. É também uma questão de proteção do nosso céu e de ter um número suficiente de defesas aéreas para proteger as estações", diz Larysa Bilozir, deputada do Parlamento ucraniano.

"As ameaças são grandes e mesmo a descentralização e a existência de energias alternativas também estão ameaçadas, porque a Rússia duplica, triplica a sua capacidade de atacar todas as noites e aterrorizar a Ucrânia", acrescenta.

A energia continua a ser extremamente importante, não só para ajudar a Ucrânia a passar o inverno, mas também para garantir a qualidade de vida no país. A série de fotografias capta a ideia de que a vida tem de continuar e a luta diária para a alimentar.