Nadia Calviño apela ao investimento na prevenção de catástrofes climáticas

COP 29
Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP
De Euronews
Publicado a
A economista e jurista espanhola evocou as trágicas inundações que devastaram a região de Valência e sublinhou o inevitável impacto económico dos fenómenos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes e intensos.

Investir na prevenção de catástrofes climáticas foi o lema de Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), que falou à Euronews na COP29, em Baku. Calviño sublinhou a importância do sector privado e da economia na condução da transição verde. A economista e jurista espanhola sublinhou que investir na adaptação é tão importante quanto investir na prevenção.

Destacando as trágicas inundações que devastaram a região de Valência, sublinhou o inevitável impacto económico de fenómenos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos.

A ação climática é a principal prioridade para os próximos anos

“É óbvio que temos de investir na resiliência, adaptação e prevenção. Um dólar investido em adaptação e resiliência poupa cinco a sete dólares em reparações e indemnizações por danos. E, claro, há alguns danos que são irreparáveis, como a perda de vidas humanas”, afirmou Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento.

Num tweet publicado na rede social X, a presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) sublinhou que “a #COP29 está a decorrer num cenário geopolítico complexo, mas a ação climática continua a ser mais urgente do que nunca. É por isso que estamos a afetar mais de metade dos nossos empréstimos anuais à promoção da transição ecológica na UE e no resto do mundo”.

De acordo com um inquérito do Banco Europeu de Investimento, 94% da população mundial considera que a ação climática deve ser uma prioridade máxima no futuro.

