Indústria do vinho "salva" em plano europeu de luta contra cancro

Os eurodeputados aprovaram, esta quarta-feira, com 652 votos a favor e 15 contra, um texto, que estabelece uma ligação entre o consumo de álcool e o risco de cancro, mas à última hora a indústria do vinho conseguiu diluir as medidas.

Garrafas de vinho e outros produtos alcoólicos poderão ter de adaptar os respetivos rótulos como parte dos esforços para evitar riscos para saúde, tal como aconteceu com o tabaco.

O "Plano Europeu contra o Cancro" - elaborado pela Comissão Parlamentar Especial sobre a Luta Contra o Cancro (BECA) - foi discutido em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, que prepara o terreno para uma série de propostas legislativas destinadas a reforçar a luta da União Europeia contra o cancro.

Prevenção requer melhor rotulagem

O plano inclui programas de prevenção que devem “fornecer aos cidadãos as ferramentas e as informações para levar uma vida saudável”, defendeu a comissária europeia com a pasta da Saúde, Stella Kyriakides.

A ideia conta com o apoio dos ecologistas europeus, incluindo a eurodeputada alemã Manuela Ripa, do grupo parlamentar dos Verdes/Aliança Livre Europeia.

“Precisamos de uma rotulagem melhor e os consumidores precisam de reconhecer rapidamente se o produto é saudável”, disse Ripa.

“Temos fatos científicos que comprovam que todas as formas de consumo de álcool, mesmo com moderação, podem levar a formas de cancro. Por que não proteger os nossos consumidores? Isto não vai impedir ninguém de beber um copo de vinho, mas vai dar uma informação clara aos nossos consumidores”, acrescentou a eurodeputada, que não quer colocar o lucro acima da saúde.

Restrições "inaceitáveis"

Para a eurodeputada francesa Joëlle Mélin, do grupo parlamentar de extrema-direita Identidade e Democracia, o texto abre “um caminho legislativo para restrições supranacionais inaceitáveis”.

“Em relação ao álcool ou ao tabaco, estamos a aproximar-nos de restrições, mesmo quando há apenas comportamentos festivos, e a indústria vinícola europeia está em perigo”, alertou.

O texto acabou por ser suavizado graças a uma série de emendas introduzidas pelos países do sul da Europa, os principais produtores de vinho, que pediram para não "criminalizar" o consumo de bebidas alcoólicas. Entre as emendas adotadas, uma introduz a noção de “consumo nocivo”. E os rótulos não devem "alertar", mas antes "informar".

"Rejeitamos o consumo excessivo de álcool, prejudicial à saúde, e defendemos o consumo moderado de vinho e nossa famosa dieta mediterrânea", escreveu na rede social Twitter Dolors Montserrat, eurodeputada espanhola do grupo do Partido Popular Europeu.

Um plano de quatro mil milhões de euros

A eurodeputada francesa e oncologista Véronique Trillet-Lenoir, do grupo parlamentar Renovar a Europa, disse que é preciso criar um registo das desigualdades do cancro.

“O cancro afeta a todos. No entanto, somos totalmente desiguais em relação à doença. As diferenças nas taxas de sobrevivência podem variar até 25% de um país para outro na União Europeia e isso é inaceitável. É nosso dever começar a reduzir essas desigualdades apoiados na criação de um registo de desigualdades”, disse Trillet-Lenoir.

Esta prioridade tem orientado o trabalho da Comissão Parlamentar Especial sobre a Luta Contra o Cancro (BECA), que quer responder ao flagelo do desafio que provoca a morte de 1,3 milhões de pessoas todos os anos, incluindo seis mil crianças.

O Plano Europeu de Luta contra o Cancro receberá um financiamento de 4 mil milhões de euros, incluindo 1,25 mil milhões de euros do futuro programa "EU4Health".

O plano foi defendido pela comissária europeia com a pasta da Saúde, Stella Kyriakides: “É a primeira vez que a Europa tem um plano - quatro mil milhões de euros - para realizar ações e um plano que considera o fenómeno como um todo”.

A comissária acrescentou que o relatório chega num momento crucial porque “a epidemia de Covid-19 teve um impacto muito específico no desenvolvimento do cancro, atrasando exames e diagnósticos precoces, adiando cirurgias e tratamentos”.

No seu “Plano europeu para vencer o cancro”, divulgado no início de fevereiro, a Comissão Europeia estabeleceu como meta alcançar uma redução de “pelo menos 10% do consumo nocivo de álcool até 2025”.