Quatro países europeus de fora da NATO

Perante a invasão russa na Ucrânia, a Suécia e a Finlândia avançaram com o pedido formal de adesão à NATO. Se for aceite, significa, na prática, que passam a ser apenas quatro os Estados-membros da União Europeia que não fazem parte da Aliança Atlântica.

Integram o grupo a Áustria, Chipre, Irlanda e Malta.

Os quatro países são ou militarmente neutros - o que significa que não podem aderir a uma aliança militar ou tomar partido em conflitos militares - ou não alinhados, o que quer dizer que não tomam oficialmente o partido de um grande bloco.

No caso de Chipre e da Irlanda, a neutralidade baseou-se historicamente no fato de que as duas ilhas estão divididas em dois territórios separados. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, enquanto Chipre do Norte é reconhecido apenas pela Turquia.

No entanto, todos têm ligações à NATO. A Áustria, a Irlanda e Malta participam no programa de Parceria para a Paz da aliança, que proporciona uma estrutura para cooperação política e militar reforçada para atividades multilaterais conjuntas, como assistência humanitária, manutenção da paz e gestão de crises. Permite que os não-membros da NATO melhorem a interoperabilidade com a Aliança Atlântica.

Chipre tem, no entanto, duas bases militares britânicas no seu solo – o Reino Unido é membro da NATO.

A invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, reacendeu o debate na maioria dos países europeus neutros sobre se tal estatuto ainda é garantido. Suécia e Finlândia, por exemplo, eram territórios tradicionalmente neutros, mas a opinião pública mudou rapidamente a favor da adesão à NATO quando Moscovo enviou tanques para a Ucrânia.

Vários outros países não pertencentes à União Europeia também não aderiram à aliança. Casos da Arménia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Moldávia e Sérvia, a par da Suíça.

Este último é talvez o país neutro mais famoso do mundo, com a primeira menção ao estatuto a remontar a 1515, embora tenha sido formalmente estabelecido em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte em Waterloo.

Em 1907, assinou as Convenções de Haia que codificaram a neutralidade como parte do direito internacional, estipulando que os países neutros devem abster-se de entrar em guerra, garantir tratamento igual para os estados beligerantes em relação à exportação de material de guerra, não fornecer tropas mercenárias para estados beligerantes e não permitir que esses estados beligerantes usem o seu território.