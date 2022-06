Bélgica: greve nacional paralisa principal aeroporto de Bruxelas

Com todas as partidas canceladas e muitas chegadas interrompidas, o principal aeroporto da Bélgica acusou o impacto da greve nacional convocada para esta segunda-feira.

O pessoal de segurança e de assistência às bagagens do aeroporto Bruxelas-Zaventem juntou-se ao protesto comum a vários setores.

Na prática, traduziu-se no cancelamento de centenas de voos e em passageiros à beira de um ataque de nervos, como Francisca Mendes.

"No domingo à noite disseram-nos que os voos tinham sido todos cancelados. Hoje viemos até aqui para tentar resolver o problema. Para, de alguma forma, encontrar uma solução para voltar para casa, mas até agora não temos solução. Aqui não nos podem ajudar. Vamos tentar, talvez, chegar a outro país para apanhar outro voo", disse, em entrevista à Euronews, a passageira.

Jorge Silva, outro passageiro que se preparava para embarcar no mesmo voo com destino a Portugal, acrescentou: "não nos deram alternativas. Viemos cá hoje e recebemos apenas alguns papéis com contactos. (...) Pelo que ouvi, só há uma solução mais para o final da semana."

Mas as coisas deverão piorar em breve, com greves de pilotos e pessoal de bordo das companhias aéreas Brussels Airlines e Ryanair previstas, durante três dias, a partir de quinta-feira.

Queixam-se da carga laboral e dos salários que não acompanham a perda de poder de compra.

As mesmas reivindicações que levaram o pessoal da segurança do aeroporto de Zaventem sair às ruas de Bruxelas, como explicou Jo Vonrutten, delegado sindical do sindicato socialista ABVV FGTB: "juntámo-nos à greve porque há muito stress no aeroporto. Estamos a trabalhar com falta de pessoal. Precisamos de pessoas qualificadas. Também queremos melhores salários pelos fins de semana que trabalhamos. Há muitos problemas para encontrar pessoal."

Os problemas são transversais a vários setores, representados na greve nacional de hoje.

Os sindicatos falam em mais de 80 mil participantes, com exigências comuns: a revisão de uma polémica lei, conhecida como lei 96, que enquadra a evolução dos salários do setor privado na Bélgica, e a proteção contra o aumento desenfreado do custo de vida.