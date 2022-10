Cimeira da UE visa obter consenso para baixar o preço da energia

A União Europeia (UE) prepara-se para outra maratona de debate sobre como intervir no mercado da energia para baixar os preços. A Comissão Europeia apresentou, terça-feira, um pacote de propostas a serem analisadas pelos chefes de Estado e de governo dos Estados-membros, na quinta-feira e sexta-feira, em Bruxelas.

Um dos elementos-chave é criar uma plataforma conjunta para aqusição do gás, evitando a concorrência desnecessária e prejudicial entre os 27 países.

"A melhor resposta à chantagem com o gás feita pelo presidente Putin é a solidariedade e a unidade europeias. Em vez de licitarem uns contra os outros, os europeus deveriam comprar gás em conjunto. Assim, compraremos gás de forma conjunta para toda a UE. A agregação da procura será obrigatória para pelo menos 15% das compras com vista ao armazenamento em depósitos de gás", explicou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta quarta-feira, na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França).

Outra ideia é criar um índice complementar ao atual TTF para fixar os preços do gás, que abarque também o Gás Natural Liquefeito,e não apenas o que chega via gasodutos

Mas há quem ache a proposta para a compra conjunta pouco ambiciosa, nomeadamente Guy Verhofstadt, eurodeputado liberal belga: "Acho que é ridículo, o que precisamos é do oposto: 85% do gás deve ser adquirido em conjunto e apenas os restantes 15% poderão ser comprados individualmente pelos Estados -membros. Isso é que daria um enorme poder para a UE conseguir baixar o preço".

A dissociação do preço da eletricidade do preço do gás, que fizemos na Península Ibérica, foi um sucesso. Pedro Marques Eurodeputado, centro-esquerda, Portugal

O exemplo do mecanismo ibérico

Os líderes vão, ainda, analisar o chamado mecanismo ibérico: um esquema autorizado pela Comissão Europeia, desde maio, que dissocia o preço do gás do preço da eletricidade, porque Portugal e Espanham usam, sobretudo, fontes renováveis para produzir eletricidade.

"Pedimos estas medidas durante meses, para que haja um nivelamento dos preços nos mercados do gás. É precios travar a especulação nos mercados do gás. A dissociação do preço da eletricidade do preço do gás, que fizemos na Península Ibérica, foi um sucesso", afirmou o eurodeputado português Pedro, Marques, de centro-esquerda.

"Precisamos disso para ontem, não é para amanhã. Portanto, pedimos sentido de urgência ao Conselho Europeu. Mas depois é também preciso dar uma resposta às famílias e prquenas e médias empresas que mais sofrem. Os socialistas defendem que haja uma resposta europeia conjunta para isso", acrescentou.

Espera-se uma longa negociação porque os países têm fornecedores de energia muito diferentes, bem como distintas capacidades orçamentais para fazerem face à crise inflacionista.