Projeto europeu apoia património cultural do mar Negro e do mar Egeu

A cidade turca de Enez aposta no património cultural para atrair novos turistas.

No fundo do Mar Egeu, a uma profundidade de dezoito metros, os mergulhadores podem contemplar um autêntico museu subaquático. O espólio integra réplicas de obras originais encontradas na região.

A iniciativa faz parte do projeto europeu Treasure) _que_reúne as grandes cidades culturais do mar Negro e do mar Egeu de quatro países: a Turquia, a Bulgária, a Moldávia e a Roménia.

Um património histórico pouco conhecido

"O projeto vai proteger o património, criar um recife artificial e a desenvolver o turismo de mergulho em Enez. Para fazer um museu subaquático, utilizámos o património da Enez porque se trata de um lugar histórico pouco conhecido no mundo", explicou Remziye Irmak, coordenadora do projeto.

As obras originais encontram-se armazenadas em segurança, a duas horas e meia de Enez, no Museu Arqueológico de Edirne. Para Şafak Yüksel Inal, guia turístico especilizado na histórica local, a obra mais interessante da coleção subaquática é a estátua da deusa Nike.

"As deusas aladas, chamadas Nike, são um dos elementos importantes da mitologia grega. Têm a capacidade de conduzir a guerrilha, têm velocidade e força. A estátua de Nike mede normalmente 20 ou 25 cm. Para que os mergulhadores pudessem vê-la melhor e impressionar as pessoas, a réplica é maior do que o original e foi deixada debaixo de água", explicou o especialista.

O apoio da política de coesão da UE

O projeto Treasure representa um investimento de quase 940 mil euros. A maior do orçamento provém da Política de Coesão Europeia.

Em paralelo, a cidade de Enez criou um centro desportivo e cultural com atividades para crianças e adultos. "Neste centro, ensinamos a pintura tradicional Ebru e temos aulas de música: piano, violino, instrumentos clássicos turcos. Há também aulas de fitness e pilates, e temos os equipamentos de canoagem e de mergulho no centro", detalhou a coordenadora do projeto.

A cidade turca pretende continuar a investir no turismo cultural e espera implementar uma agência de turismo local, um centro de mergulho, e uma série de atividades náuticas.