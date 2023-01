Andrej Babiš absolvido em caso de fraude com fundos da União Europeia

Um tribunal de Praga absolveu, esta segunda-feira, o antigo primeiro-ministro Andrej Babiš das acusações de fraude, num caso que envolve fundos da União Europeia. A antiga sócia de Babiš, Jana Nagyova, que assinou o pedido de apoio à UE, também foi absolvida.

O procurador pedia três anos de prisão com pena suspensa e uma multa de mais de 400 mil euros mas ojuiz considerou que não houve crime ainda que tenha rejeitado, ao mesmo tempo, as alegações feitas pelo antigo chefe do executivo, de perseguição política. A acusação ainda pode ainda recorrer da decisão.

Uma decisão tomada, e sem que o acusado estivesse presente, poucos dias antes da primeira volta das eleições presidenciais na Chéquia e quando Babiš é visto como um dos potenciais vencedores. Isto apesar do movimento que lidera ter sido derrotado nas Legislativas em outubro.