Chéquia escolhe presidente

Os checos elegem esta sexta-feira e sábado o novo presidente...

O populista Andrej Babis é um dos favoritos para suceder a Milos Zeman no cargo de chefe de Estado.

Babis, antigo primeiro-ministro da Chéquia, pôde concorrer ao mais alto cargo do país depois de um tribunal de Praga o ter absolvido, esta semana, num caso de fraude.

O milionário de 68 anos, esteve acusado de fraude num caso de dois milhões de dólares envolvendo subsídios da União Europeia. A acusação pode, ainda, recorrer. Babis declarou-se, sempre, inocente e disse repetidamente que as acusações contra ele tinham motivações políticas.

Apesar do favoritismo, segundo as sondagens, é pouco provável que Andrej Babis consiga a maioria absoluta.

O antigo general do exército Petr Pavel, 61 anos, antigo presidente do comité militar da NATO, e a economista Danuse Nerudova reúnem, também, as preferências dos eleitores checos.

As sondagens indicam, ainda, que tanto Pavel como Nerudova derrotariam Babis numa segunda volta.

Se eleita, Danuse Nerudova seria a primeira mulher presidente do país, e também a chefe de Estado mais jovem da história checa (44 anos de idade).

O novo chefe de Estado vai substituir o eurocético Milos Zeman. Ele, que foi o primeiro presidente a ser eleito por voto popular. O papel é largamente cerimonial, mas ganhou maior importância política com Zeman.