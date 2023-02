Eurodeputados pedem demissão de comissário que lhes chamou "idiotas"

Membros do Parlamento Europeu manifestaram indignação e apelaram à demissão de Olivér Várhelyi, o comissário europeu para a Vizinhança e o Alargamento que se referiu as estes legisladores como "idiotas", num comentário em húngaro, na terça-feira, durante a sessão plenária, em Estrasburgo (França).

Várhelyi (de nacionalidade húngara) lamentou, esta quarta-feira, o que descreveu como um "mal-entendido", acrescentando que os seus comentários foram "retirados do contexto" e tinham a ver com uma conversa privada com o seu chefe de gabinete.

O incidente teve lugar quando o comissário respondia a perguntas dos eurodeputados numa sessão sobre o reforço da política de alargamento aos Balcãs Ocidentais, onde a maioria dos países já têm estatuto de candidatos oficiais à entrada no bloco.

A sessão prolongou-se por quase uma hora e meia e, no final, o eurodeputado croata do centro-direita Tomislav Sokol tomou a palavra para acusar a Sérvia de agir de forma hegemónica na região e "intrometer-se" nos assuntos internos do Montenegro.

O comissário europeu Várhelyi disse que a Sérvia estava vinculada pelas "mesmas condições" que qualquer outro candidato da UE e que os "problemas" de Montenegro estavam "profundamente enraizados".

"Cabe ao povo de Montenegro assumir a liderança e exercer a sua vontade para o futuro do país", disse o comissário.

Sokol voltou a criticar a Sérvia por não ter seguido a política de sanções da UE contra a Rússia, em resposta à guerra da Ucrânia, uma questão que tem atraído muita atenção nos últimos meses e que se refletiu num relatório da Comissão Europeia, divulgado em outubro.

O alinhamento da Sérvia com a política externa da União Europeia caiu de 64%, em 2021, para 45%, em agosto de 2022, disse o relatório, apontando "uma série de ações e declarações" feitas pela Sérvia que eram críticas das posições da UE.

"Estará a UE pronta a suspender as negociações de adesão até que a Sérvia tenha cumprido todas as condições?" perguntou Sokol.

Várhelyi disse, então, que a falta de alinhamento com a política externa não fazia parte dos critérios "com base nos quais se pode suspender as negociações de adesão". "Como sabem, suspender as negociações de adesão é apenas o último recurso", disse o comissário.

"Ainda tenho esperança que a Sérvia compreenda a importância de nos ajudar nesta luta contra o impacto da guerra", prosseguiu Várhelyi. "Temos esperança de que a Sérvia também acabe por recuperar".

O comentário para o chefe de gabinete

"Lamento sinceramente o mal-entendido em torno da minha observação. Era uma conversa entre mim e o meu chefe de gabinete sobre um assunto completamente diferente, que foi retirado do contexto. Respeito plenamente todas as instituições da UE, incluindo o Parlamento Europeu e os seus Honoráveis Membros. Olivér Várhelyi Comissário europeu para a Vizinhança e o Alargamento

Várhelyi sentou-se, a seguir, e falou em húngaro para o chefe de gabinete, dizendo "Hány hülye van még?", que se traduz por "quantos idiotas ainda restam?". O áudio e a tradução foram verificados pelos jornalistas húngaros da euronews.

"Lamento sinceramente o mal-entendido em torno da minha observação", disse o comissário, esta quarta-feira. "Era uma conversa entre mim e o meu chefe de gabinete sobre um assunto completamente diferente, que foi retirado do contexto".

"Respeito plenamente todas as instituições da UE, incluindo o Parlamento Europeu e os seus Honoráveis Membros", prosseguiu no seu comunicado.

A relação entre Várhelyi e o hemiciclo era tensa há basntanete tempo. No mês passado, os eurodeputados acusaram o comissário de "deliberadamente enfraquecer" a questão das reformas democráticas e do Estado de direito no processo de adesão dos países candidatos.

Os legisladores apelaram a uma investigação "independente e imparcial" sobre a conduta de Várhelyi e manifestaram preocupação quanto à sua atitude em relação aos líderes sérvios bósnios do movimento separatista dentro da Bósnia-Herzegovina.

Em dezembro passado, Várhelyi foi entrevistado pela euronews e quando questionado sobre a sua relação difícil com os eurodeputados, respondeu: "Acusam-me de desrespeitar o Estado de direito. Que hei-de dizer? Soa mais a um jogo político do que a uma crítica real e fundada", respondeu.

Eurodeputados não poupam críticas

Uma porta-voz da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse que esta pediu aos serviços que "investigassem" o incidente.

A observação não foi traduzida pelos serviços do Parlamento Europeu e passou inicialmente despercebida até que o eurodeputado húngaro Sándor Rónai, que pertence ao grupo socialista, publicou um vídeo do momento na sua conta do Twitter.

O vídeo de Rónai teve milhares de comentários e provocou a indignação de outros legisladores.