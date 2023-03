Corallia, uma história de sucesso no apoio a ideias inovadoras

Fomentar a inovação na Grécia é a missão-chave da Corallia. Esta organização reúne clusters de alta tecnologia, incubadoras de empresas e programas empresariais extensivos. Ajuda as empresas locais e startups a crescer e a alcançar a arena internacional.

A Corallia, que é uma unidade do centro de investigação de Atenas, trabalha com mais de 500 empresas inovadoras. Estabeleceu três clusters de alta tecnologia e as empresas participantes atraíram mais de 500 milhões de euros de investimento privado e estrangeiro.

Nancy Liva, gerente sénior da Corallia, diz: "A Corallia é o principal catalisador do empreendedorismo nacional. O seu principal objetivo é ligar empresas de todas as dimensões, universidades, centros de investigação, business angels e instituições financeiras. O nosso papel é ser um facilitador de clusters e reunir todos esses atores a fim de colaborar e fazer crescer as suas empresas".

STARTAB é um dos programas empresariais apoiados pela Corallia. Foi concebido para jovens empresários em fase de arranque, que têm a oportunidade de participar em seminários e obter um mentor para fomentar as suas ideias e planos.

"Penso que o meu futuro começa aqui. Antes de vir, tinha uma ideia geral do que queria fazer com o negócio; agora tenho uma ideia mais específica das tarefas em que preciso de concentrar a minha energia e tempo", diz o empresário Komitis Stavros, de 32 anos.

Corallia também apoia vários programas aceleradores. Um deles é o EGG Enter Grow Go - o acelerador de negócios de maior sucesso na Grécia. O banco grego, Eurobank, é o principal patrocinador do EGG.

Uma empresa que cresceu aqui, por exemplo, é uma quinta automatizada inteligente que permite cultivar alface dentro de casa sem solo.

Diz Christina Vassilopoulou, gestora: "Ajudamos o país a transformar-se em termos de certos indicadores, como emprego altamente qualificado, novas patentes, nomes de marcas e direitos de propriedade industrial, juntamente com novos produtos, novos serviços e novas sinergias".

De 2007 a 2020, o projeto de estabelecimento e desenvolvimento de clusters tecnológicos gregos recebeu 36 milhões de euros em financiamento europeu.

Samilia é uma das histórias de sucesso da Corallia. Esta plataforma tecnológica traz uma transformação digital global às marinas e liga-as aos navegantes marítimos. A aplicação permite aos viajantes marítimos reservar um cais de acostagem. Os dados em tempo real sobre os espaços livres nas marinas provêm de sensores.

Corallia está entre os 15 melhores programas europeus financiados pela UEe foi nomeado para os últimos prémios RegioStars.