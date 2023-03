As ONG promovem a reconstrução verde da Ucrânia

A destruição do pequeno hospital em Horenka, uma aldeia nos arredores de Kiev, aconteceu no primeiro mês da invasão. Um ataque com mísseis atingiu os terrenos do hospital, deixando as janelas do edifício estilhaçadas, o exterior danificado, e sem fornecimento de eletricidade.

Depois do ataque, o hospital que em tempos recebia entre 10 a 12 mil doentes de quatro aldeias, precisava de 56 mil euros para a reconstrução do sistema de aquecimento.

"Foi no dia 25 de fevereiro de 2022. A eletricidade do foi desligada e só em maio é que voltou", disse Olena Opanasenko, médica do hospital, à Euronews.

O hospital de Horenka é um dos cerca de 330 que tinham sido destruídos em todo o país no final de dezembro de 2022, segundo um relatório da Kyiv School of Economics. No total, a Ucrânia sofreu danos nas infraestruturas no valor de pelo menos 129 mil milhões de euros.

Os debates em torno de como a Ucrânia será capaz de se reconstruir após a guerra levaram alguns a sugerir que a tarefa exigirá projetos de ritmo acelerado que contornem os objetivos do Acordo Climático de Paris, anteriores à guerra, de reduzir as emissões de CO2 em 65% até 2030.

Os hospitais são uma das infraestruturas mais importantes

Várias ONG locais e ambientais - Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE), Eco Action, Eco Club, e Victory of Ukraine - propuseram-se a provar que o hospital pode ser reconstruído rapidamente para satisfazer as necessidades da população local, mas também de forma a permanecer resistente contra futuros ataques e a criar uma rede de energia limpa que reduza os custos de consumo.

"É muito difícil para as pessoas receberem esta ajuda médica noutros locais da área, uma vez que muitos hospitais foram danificados. Os hospitais são uma das infraestruturas mais importantes e que precisam de ser reconstruídas agora, enquanto as pessoas estão a regressar, como no caso de Horenka", disse o ativista da Greenpeace CEE Denys Tsutsaiev à Euronews.

"Reconstruir rapidamente pode significar que não se utiliza a melhor tecnologia, que não se faz a melhor análise para as necessidades das pessoas da região". E isso não apoia a futura resiliência do povo da Ucrânia", acrescentou.

Os trabalhos no hospital começaram no outono, com as temperaturas a descer e com ataques constantes de mísseis.

Uma casa em Holenka Oleksandr Popenko/ Oleksandr Popenko / Greenpeace

"Havia muitas vezes cortes de energia. Decidimos que se instalássemos o sistema de energia solar, que terá armazenamento de bateria, este hospital poderia continuar a funcionar sem interrupção", disse Tsutsaiev.

Com os ataques, surgiam problemas e atrasos que forçaram o projeto a parar. Foi preciso esperar dois meses para que o equipamento para o sistema solar fosse transportado para o hospital.

Mas a infraestrutura de energia limpa foi instalada no edifício, tal como uma bomba de aquecimento - que retira calor do solo ou do ar em redor do edifício e garante uma temperatura que manterá o hospital quente no interior - e um sistema híbrido de energia solar que utiliza painéis solares para produzir energia durante o dia para utilização quando não há sol.

A mudança levou a uma redução de 80% nos custos de aquecimento e menos emissões de CO2, de acordo com Tsutsaiev.

"Antes da guerra, eu estava interessado em salvar o ambiente. Assisti a diferentes documentários e aprendi mais sobre reciclagem e sobre energia limpa. E agora, tenho acesso direto a ela", disse Sergiy Regeda, um voluntário da Victory of Ukraine.

Outros municípios

A necessidade do Hospital Horenka é observada todos os dias, com cerca de 50 e 60 doentes a visitar médicos, a receber vacinas, a fazer check-ups e exames ginecológicos. Foi também montada uma sala separada, onde os Médicos Sem Fronteiras ajudam os sobreviventes dos ataques russos.

Com a sua rede de energia limpa, o hospital está também preparado para quaisquer ataques futuros.

O sistema de energia solar "cobre praticamente 100% das necessidades do hospital durante o dia, e se houver um corte de energia durante a noite, há uma bateria que praticamente o pode manter durante o período noturno", disse Tsutsaiev.

Mas embora a utilização de energia limpa tenha os seus benefícios, tem também inconvenientes, tais como a potencial falta de equipamento e dificuldade na substituição de fontes, se necessário, devido à escassez no mercado e à necessidade de importar todo o equipamento do estrangeiro.

No entanto, a Greenpeace ensinou o pessoal do hospital a lidar com possíveis perturbações, incluindo como monitorizar a central solar, resolver problemas à medida que estes ocorrem, monitorizar o consumo de energia e baixar o consumo se este for demasiado elevado.

Agora, a ONG espera replicar este projeto em outras áreas da Ucrânia. "Estamos a promover ativamente o exemplo do hospital junto de outros municípios para que possam incluir as ideias no seu plano de reconstrução e replicar este exemplo", sublinhou Tsutsaiev. "Estamos a tentar familiarizá-los [pessoal] com os sistemas". E, claro, sabemos que isto é como que um modelo a seguir pelos outros".

A Greenpeace e o Victory for Ukraine acreditam que a reconstrução rápida não é uma opção sustentável, tanto para o ambiente como para as gerações futuras que vivem numa Ucrânia livre.

"Se falamos da restauração de indústrias, empresas, infraestruturas sociais, o mais importante é que seja feita de acordo com novos padrões mundiais, modernos, económicos, de eficiência energética e ecológicos", disse Regeda. "Tenho a certeza de que os nossos planos serão bem-sucedidos". É também muito importante restaurar as casas destruídas, porque milhões de ucranianos perderam as suas casas e apartamentos. Estou certo de que após a nossa vitória, todas as pessoas regressarão às suas casas, e aqueles que as perderam obterão novas, ainda melhores", acrescentou.