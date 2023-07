Mudar a bateria do telemóvel, computador ou tablet sem dificuldade, com menos custos e maior facilidade de reciclagem para os consumidores. Este é o objetivo do regulamento sobre baterias que deverá entrar em vigor na União Europeia (UE) em 2027, para promover a economia circular destes produtos.

Um novo regulamento da UE regulará todo o ciclo de vida das baterias - desde a produção até à reutilização e reciclagem - para serem produtos mais sustentáveis.

"As baterias são fundamentais para o processo de descarbonização e para a transição da UE para uma economia sem emissões poluentes", referiu o Conselho da UE, no início do mês, quando anunciou o acordo dos 28 países sobre o novo regulamento.

Os fabricantes de aparelhos eletrónicos utilizam "truques" para dificultar a substituição das baterias, o que leva os consumidores a comprarem novos aparelhos.

"Sempre que retiramos uma bateria, aquecemos um pouco a parte de trás para que fique um pouco mais flexível, de modo a não arrancarmos outros componentes quando retiramos a bateria. Como se pode ver, por exemplo, a câmara pode sair. Por isso, é preciso ter cuidado, são pequenas armadilhas como esta que temos de evitar", disse Areg Badalian, um repador de eletrónica em Bruxelas, entrevistado pela euronews.

O regulamento especificam que a substituição de uma bateria não deve exigir calor ou um solvente para a desmontar. O utilizador também não deve ter de recorrer a ferramentas especializadas.

"Algumas marcas inventam chaves de fendas para que os aparelhos não possam ser reparados, mas isso não é muito inteligente, porque simplesmente cria-se uma nova chave de fendas, explicou Areg Badalian.

Reduzir os resíduos eletrónicos

Antecipa-se que os fabricantes vão recorrer a mais truques como utilizar componentes cada mais pequenos para dificultar as reparações, ou instalar programas que avisam quando a nova bateria não é da marca oficial

Contudo, o regulamento deverá ajudar a reduzir os resíduos eletrónicos. Por exemplo, todos os anos são deitados fora mais de 150 milhões de telemóveis, muitas vezes por causa dre problemas com a mudança da bateria.

"O novo regulamento tem por objetivo reduzir os impactos ambientais e sociais ao longo do ciclo de vida da bateria. Para o efeito, o regulamento estabelece regras rigorosas de diligência devida para os operadores que devem verificar a origem das matérias-primas utilizadas nas baterias colocadas no mercado. O regulamento prevê uma isenção para as pequenas e médias empresas das regras de diligência devida", disse o comunicado do Conselho Europeu.