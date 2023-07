De Euronews com LUSA

Diálogo tinha sido interrompido pelo presidente Rodrigo Duterte, em 2015, para dar prioridade às relações comerciais com a China.

A União Europeia vai retomar as negociações com as Filipinas para um acordo de comércio livre, após um hiato de oito anos.

As conversações entre o país asiático e bloco comunitário foram interrompidas em 2015 pelo anterior presidente, Rodrigo Duterte, para dar prioridade às relações económicas com a China.

De visita oficial às Filipinas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que as equipas de Bruxelas e Manila "vão começar a trabalhar desde já para criar as condições adequadas para voltar às negociações".

"Um acordo de comércio livre tem um enorme potencial para ambos, em termos de crescimento e de emprego", acrescentou a líder europeia.

É a primeira visita de um presidente da Comissão Europeia ao país em quase 60 anos. O comércio bilateral entre as Filipinas e a UE atingiu 18,4 mil milhões de euros em 2022.

Ursula von der Leyen e Ferdinand Marcos Jr. assinaram já um acordo para a promoção de uma economia mais amiga do ambiente nas Filipinas.

Este acordo insere-se no âmbito da iniciativa europeia que ajuda países terceiros no combate às alterações climáticas e pretende ajudar Manila a travar a propagação de resíduos de plástico no mar.