Protesto dos agricultores no Parlamento Europeu, que debateu a PAC

Alvaro Barrientos/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

A vaga de protestos dos agricultores também chegou ao Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária, na cidade fancesa de Estrasburgo. No exterior ouviram-se as queixas contra leis que alegadamente quebram a sua competividade, enquanto que no interior decorria um debate sobre a PAC.