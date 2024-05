Milhares saíram à rua em Madrid em defesa do sistema de saúde pública

De Euronews

Plataforma de residentes na capital diz que Comunidade de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, do PP, está a destruir a saúde pública devido ao desinvestimento e privatizações.

Milhares de pessoas manifestaram-se no domingo em Madrid, em defesa do serviço de saúde pública de Espanha.

A manifestação foi convocada por uma plataforma dos residentes na capital, que quis protestar pelas políticas de "destruição" da Comunidade de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular.

Com o lema "Madrid continua de pé pela saúde pública", a marcha começou pelo meio-dia em quatro pontos da cidade, tendo terminado na Praça Cibeles, onde se leu um manifesto em defesa da saúde. Segundo as últimas informações, participaram na manifestação cerca de 18 mil pessoas, informa o El Mundo.

Ao protesto juntou-se a ministra da Saúde do governo de Pedro Sánchez, que usou uma camisola com as palavras "saúde pública", bem como vários militantes de partidos de esquerda, sindicatos e outras associações.

Os manifestantes apontam o dedo às políticas do executivo regional de Madrid, que dizem estar a provocar a degradação da saúde pública com privatizações, cortes na despesa e sem resolver a falta de meios.

Uma das principais críticas relaciona-se com as listas de espera: cerca de um milhão de pessoas aguardam por uma consulta ou cirurgia.

Segundo a plataforma que convocou o protesto, a Comunidade de Madrid é aquela que menos dinheiro investe em saúde pública e é na capital que os profissionais de saúde têm piores condições laborais.