Papa Francisco abre Jornada Mundial da Criança no Estádio Olímpico de Roma

De Euronews

O pontífice presidiu à inauguração e à primeira celebração da Jornada Mundial da Criança no Estádio Olímpico de Roma.

O Papa Francisco fez uma aparição especial no Estádio Olímpico de Roma, no sábado, para simbolizar o início de um jogo de futebol no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Criança, através da Jornada Mundial da Criança, um evento organizado pelo Vaticano.

Apesar dos seus 87 anos e dos seus anteriores problemas de saúde, Francisco levantou-se da cadeira junto ao relvado quando uma criança lhe entregou a bola. O antigo guarda-redes italiano Gianluigi Buffon também esteve presente.

O pontífice argentino é um ávido adepto de futebol e deu um leve toque na bola antes de assistir a um breve jogo no relvado. O Stadio Olimpico de Roma é a casa dos clubes profissionais de futebol da cidade, AS Roma e Lázio.

Papa Francisco: “Não vi a ‘mão de Deus’ de Maradona”

Em resposta a uma pergunta de uma criança, o Papa partilhou que ficou muito feliz quando a Argentina ganhou o Campeonato do Mundo em 2022. No entanto, não gostou do famoso golo de Diego Maradona com a mão no Campeonato do Mundo de 1986.

Maradona comentou na altura que o golo nos quartos de final contra a Inglaterra foi marcado “um pouco com a cabeça de Maradona, um pouco com a mão de Deus”.

Imagem de Arquivo. Jovens fãs de Maradona no "Quartieri Spagnoli" em Nápoles. 26 de Novembro, 2020 AP Photo

Dia para celebrar e lembrar as crianças, mas qual é o dia da Criança, afinal?

Todos os dias servem para celebrar a criança, será talvez por essa razão que a data é marcada em diferentes alturas nos vários países. Em Portugal, e em cerca de 90 outros países, o Dia Mundial da Criança é celebrado a 1 de junho. Também Moçambique, Angola e Timor-Leste, estão entre os países que escolheram o primeiro dia de junho para celebrar a criança.

No Brasil, a data é marcada a 12 de outubro, enquanto a ONU reconhece a celebração ao dia 20 de novembro, data em que França e o Reino Unido a festeja.

Nos EUA, celebra-se no primeiro domingo do mês de junho (variando de Estado para Estado), e na Espanha ao segundo domingo do mês de maio, tornando a data ainda mais variável.

De volta a Itália, esta primeira Jornada Mundial da Criança organizada pelo Vaticano, celebra-se entre 25 e 26 de maio, mas o dia Mundial da Criança, propriamente dito, é marcado em Itália a 20 de novembro, tal como ficou estabelecido em 1952 pelas Nações Unidas.

Durante esta Jornada, o Papa Francisco cumprimentou crianças de mais de 100 países, distribuindo rebuçados e encorajando os presentes no estádio a apertarem as mãos num gesto de paz. Cerca de 50 mil crianças estiveram presentes no Olimpico de Roma.

Antes do evento, o Papa teve também uma audiência no Vaticano com crianças de regiões afetadas pela guerra, incluindo palestinianos e ucranianos.

O sumo pontífice fez um apelo à paz nas palavras que dirigiu às crianças, que responderam em uníssono à pergunta do Papa Francisco sobre se a guerra era uma coisa bonita.

Este dia foi promovido pelo Vaticano com uma comunicação do Papa no seu sítio ‘Web’ dirigida aos mais pequenos.

As celebrações da Jornada Mundial da Criança prosseguem no domingo com uma missa especial no Vaticano, seguida de uma leitura pelo ator italiano Roberto Benigni.