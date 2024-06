O 78.º aniversário do Dia da República está a ser celebrado em Itália. Mattarella depositou a coroa de flores no Altare della Patria. De seguida, a passagem da Frecce Tricolori e o desfile pelos Fori Imperiali

Por ocasião do 78.º aniversário do Dia da República Italiana, o presidente Sergio Mattarella, como é tradição, depositou a coroa de louros no Milite Ignoto, no Altare della Patria, na Piazza Venezia, em Roma. Estiveram presentes os mais altos cargos do Estado, começando pelos presidentes da Câmara e do Senado, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e a primeira-ministra Giorgia Meloni.

O Presidente enviou uma mensagem ao Chefe do Estado-Maior da Defesa, Almirante Giuseppe Cavo Dragone, por ocasião do Dia da República. "A nossa contribuição - e nela as Forças Armadas - para a causa da paz e da estabilidade internacionais é mais valiosa do que nunca na situação atual, caracterizada por devastação e agressão contra populações civis na Europa e no Médio Oriente. A República está grata às mulheres e aos homens das Forças Armadas pelas tarefas que desempenharam nos exigentes teatros operacionais onde são chamados a atuar, nas missões das Nações Unidas, nas que resultam da solidariedade entre os países da Aliança Atlântica e nas decisões para as quais contribuímos na União Europeia", escreveu Mattarella.

Mattarella: "A votação de 2 de junho foi o início da vida democrática".

Mattarella discursou no sábado por ocasião do Concerto no Quirinale em honra do corpo diplomático. "No dia 2 de junho de 1946, a Itália escolheu a República. Esse voto, no início da vida democrática, representou um apelo à responsabilidade para os italianos. Naqueles anos de esperança generalizada, as aspirações de bem-estar e de melhoria das condições pessoais acompanharam as conquistas democráticas e sociais", afirmou Mattarella.

"Há um grito de sofrimento, um grito de serenidade de vida".

O presidente fez então uma referência aos conflitos em curso no mundo. Olhamos com amargura e preocupação para a multiplicação de situações de conflito e violência na nossa vizinhança, desde a Ucrânia, ao Médio Oriente, ao Sahel", disse o chefe de Estado.

"No imediato, reiteramos o imperativo de aplicar plenamente o apelo do Conselho de Segurança a um cessar-fogo, ao acesso incondicional da ajuda humanitária à população de Gaza e à libertação imediata dos reféns raptados no desumano ataque de 7 de outubro", disse Mattarella, acrescentando: "Todos sentimos que de tantas partes do mundo vem um grito de sofrimento, um apelo à serenidade da vida, ao progresso, à justiça e à paz".