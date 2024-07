Primeira-ministra italiana enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia em resposta às recomendações de Bruxelas sobre o Estado de direito nos países da UE. Meloni centra-se em três aspetos críticos relacionados com a liberdade de imprensa

Na China para uma visita bilateral com o governo de Pequim, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em resposta às recomendações sobre o Estado de direito nos países do bloco . As recomendações chegaram num momento crítico em Bruxelas, onde a escolha dos comissários está a ser discutida, com Meloni a lutar por uma posição de peso.

Quais são as recomendações da imprensa à Itália?

Segundo Bruxelas, os casos de intimidação de jornalistas por políticos, a falta de proteção do sigilo profissional e das fontes jornalísticas, o atraso na reforma do regime de difamação, bem como a interferência de políticos na rede pública RAI, são preocupantes em Itália.

Meloni defende-se das acusações

No domingo, a primeira-ministra enviou uma carta a von der Leyen defendendo a posição do seu governo. "Cara Ursula, há alguns dias, como tem acontecido todos os anos desde 2020, a Comissão Europeia publicou o seu relatório anual sobre o Estado de Direito na UE, e as recomendações finais para a Itália não diferem particularmente das dos anos anteriores, no entanto, pela primeira vez, o conteúdo deste documento foi distorcido para uso político por alguns, numa tentativa de atacar o governo italiano. Alguns chegaram ao ponto de afirmar que o Estado de Direito e a liberdade de informação em Itália estariam em risco, especialmente na RAI", escreveu Meloni, explicando em seguida os três pontos que considera críticos.

Os três pontos críticos para Meloni

As críticas que estão a ser feitas contra o governo dizem respeito principalmente a três questões: 1. o facto de o sistema de governação da RAI não garantir a total independência do serviço público, que ficaria sujeito a uma interferência política excessiva; 2. o facto de a mudança na linha editorial da emissora pública de rádio e televisão levar à demissão de vários jornalistas e apresentadores; 3. o alegado desrespeito da par condicio (igualdade de condições) durante as últimas eleições para o Parlamento Europeu", escreveu Meloni.

Sobre o primeiro ponto, Meloni recorda que a reforma da RAI foi concebida e implementada em 2015 pelo então partido da maioria relativa, o Partito Democrático, durante o governo de Matteo Renzi, com a oposição do partido Fratelli d'Italia. "Se, portanto, existe um problema de interferência política devido à legislação existente, isso certamente não pode ser atribuído àqueles que o sofreram", escreveu Meloni, lembrando que o governo e a maioria ainda não utilizaram a faculdade de renovar a governação da RAI, exceto a nomeação obrigatória de um novo CEO em 2023, após a demissão do seu antecessor. "Por conseguinte, não é claro como este governo pode ser acusado de alegada interferência política na governação da RAI", escreveu Meloni.

"Os jornalistas saem devido à dinâmica do mercado"

É lamentável que nem mesmo o relatório da Comissão sobre o Estado de Direito e, em particular, sobre a liberdade de informação no serviço público de radiodifusão tenha sido poupado pelos profissionais da desinformação e da mistificação", criticou a primeira-ministra, que explicou em seguida a razão pela qual alguns jornalistas e apresentadores deixaram a RAI nos últimos meses: "Não foi devido a uma mudança de linha editorial, mas à dinâmica normal do mercado".

"Crítica instrumental, sem violação do par condicio".

Em resposta à controvérsia sobre a alegada violação da par condicio durante a campanha eleitoral europeia, Meloni escreveu que "durante todas as competições eleitorais passadas, todos os governos em funções puderam legitimamente continuar a informar os cidadãos sobre as suas atividades, sem que a informação institucional se enquadrasse no prazo da par condicio, tal como previsto na lei em vigor". Por esta razão, Meloni define como "instrumental" a crítica, no terceiro ponto, de que a RAI violou as regras da par condicio a favor da maioria governamental nas eleições dos membros do Parlamento Europeu.

"Notícias falsas para poluir o debate"

Meloni escreve ainda que se trata da utilização de notícias falsas para poluir o debate na Europa. "Da parte do governo italiano, confirmo todos os esforços para garantir em Itália e na Europa o pleno respeito pelos valores fundadores que sustentam a União Europeia e o compromisso assíduo de fazer avançar a Itália no domínio da informação livre, da luta contra as notícias falsas e do pluralismo do serviço público de rádio e televisão, após décadas de descarada instrumnetalização política", escreveu a primeira-ministra.