A Euronews falou com o deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Romero, um dos responsáveis eleitorais do Partido Socialista Unido da Venezuela, de Nicolás Maduro, na sequência de alegações de fraude.

Dois dias após as eleições venezuelanas, quando o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Nicolás Maduro como vencedor no meio de acusações de fraude, somam-se os protestos no país. Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 700 foram detidas.

A oposição afirma ter mais de 70 por cento dos resultados das eleições. De acordo com a mesma, Edmundo González Urrutia seria o vencedor das eleições. Foram estes factos que levaram milhares de venezuelanos opositores ao chavismo a sair à rua, derrubando estátuas de Chávez e cartazes eleitorais de Nicolás Maduro.

Neste contexto, em que parte da comunidade internacional, incluindo a União Europeia, exige maior transparência e se recusa a reconhecer a polémica vitória de Maduro, o seu partido defende o processo eleitoral.

A Euronews falou com um dos responsáveis pelo processo eleitoral no seio do partido no poder (PSUV). O deputado da Assembleia Nacional Juan Romero atende o telefone a partir do seu estado natal, Zulia.

EURONEWS: Como responsável pelo processo eleitoral no partido de Nicolás Maduro, tem consciência da pouca credibilidade que está a ter?

Apesar de todas as matrizes de opinião que tentam minimizar o sistema eleitoral venezuelano, tudo se desenrolou dentro da dinâmica da normalidade. A própria oposição é que construiu uma desconfiança no sistema eleitoral baseada na manipulação.

Nem mesmo a União Europeia considera o processo transparente e denunciou irregularidades.

Para chegar à eleição de 28 de julho, foram necessárias 16 auditorias, um caderno de voto, as cartas, o registo das impressões digitais, os códigos de identificação das máquinas de voto, de cada centro, a preparação dos membros, dos observadores?

Foi vetada a presença de numerosos observadores internacionais, entre os quais vários espanhóis. Por que razão não foram autorizados a entrar no país?

Foi feito um grande alarido... Eram representantes do Partido Popular. Se eu quisesse ir para os Estados Unidos como representante político, também não me deixariam entrar se eu não fizesse o processo corretamente. Convidámos muitos observadores internacionais.

O que está a acontecer, Sr. Romero, é que esses convites só foram feitos a observadores que são simpatizantes do governo de Nicolás Maduro.

Cada organização política que apresenta um candidato sugere ao governo nacional, ao Conselho Nacional Eleitoral e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela um conjunto de nomes para observadores.

A observação internacional tem determinadas condições, o observador tem de ser imparcial na observação. Alguns representantes do partido de Milei na Argentina disseram que este governo é uma ditadura, pelo que não cumprem a condição de imparcialidade. Foi isso que aconteceu.

Mas havia observadores imparciais que eram apoiantes do governo.

A oposição propôs os seus observadores. Eram mais de 600 no total. Os meios de comunicação internacionais fizeram um alarido porque 30 foram devolvidos, mas nenhum meio de comunicação internacional disse que havia mais de 600 observadores no processo eleitoral na Venezuela.

A oposição tem mais de 70% dos registos de voto e o resultado não coincide com o do Conselho Nacional Eleitoral.

Mais uma vez, trata-se de uma manipulação.

Contagem dos votos nas eleições venezuelanas. Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Mas os resultados mostram uma vitória de Edmundo Gonzalez.

Bem, eles que o provem, porque temos a mesma ata e o resultado foi dado pelo Conselho Nacional Eleitoral, no qual, aliás, há representantes da oposição.

O Conselho é presidido por pessoas próximas do governo?

Deixe-me acabar a ideia. Há representantes da oposição no Conselho Nacional Eleitoral. Se a manipulação fosse verdadeira, esses membros da instituição tê-lo-iam dito.

María Corina Machado disse-o.

Mas não os membros do Conselho.

Em Espanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, pediu ao Centro Nacional Eleitoral e ao governo venezuelano que tornem públicas as atas de cada uma das mesas de voto. Vão publicá-las?

O Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, como muitos na Europa, desconhece a natureza do sistema eleitoral venezuelano. A declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol demonstra o seu desconhecimento do sistema eleitoral e demonstra também a tentativa de manipular os resultados.

Os aliados históricos da Venezuela ainda não reconheceram a vitória, não acha isso estranho?

Não me surpreende. Isso também é produto da ignorância sobre a própria natureza do sistema eleitoral, houve declarações desrespeitosas sobre a realidade do que aconteceu.

Líderes da oposição no exílio, como Leopoldo López Gil, manifestaram à Euronews a sua preocupação com a integridade física de Edmundo González e María Corina Machado. Pode garantir a segurança dos membros da oposição?

Claro que sim, até têm proteção do Estado.

Mas durante a campanha sofreram agressões.

Temos gravações que mostram como eles organizaram tudo.

Diz que foi uma encenação?

Sim, temos as provas e as gravações de María Corina dizendo que iam fazer isso para incentivar as pessoas a votar. Tudo isso é fictício.

María Corina Machado denunciou um ataque ao seu veículo, que descreveu como um "atentado", depois de os travões terem sido cortados. AP Photo

Concordaria com uma segunda recontagem ou com uma auditoria externa?

Repito, a Lei Eleitoral que rege a Venezuela estabelece que o registo de voto não é emitido se os presidentes da mesa de voto não confirmarem que o número de votos que aparecem na urna coincide com o número de assinaturas que aparecem no caderno eleitoral. Portanto, a auditoria já está feita.

Estou a referir-me a uma segunda auditoria.

Não vamos rever o que já foi revisto. Não vamos rever o resultado das eleições. É algo que já foi feito. Já efetuámos todas as verificações.

Se considera que os resultados publicados pelo Centro Nacional Eleitoral são válidos, acha que são bons para Maduro?

Acho que poderíamos ter conseguido mais, mas é difícil. Mas estamos satisfeitos.