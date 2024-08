O projeto Viaggio nel Foro di Cesare (Viagem no Fórum de César) acompanha romanos e turistas num passeio noturno pelas ruínas do primeiro fórum imperial, que recuperam o esplendor graças a uma reconstrução virtual.

PUBLICIDADE

Sempre sonhou em passar um dia na Roma Antiga? Agora pode fazê-lo com o Viaggio nel Foro di Cesare. Durante todo o verão, a Superintendência do Património Cultural dos Capitolinos e a Zètema Progetto Cultura oferecem aos romanos e aos turistas a possibilidade de passear à noite pelas ruínas do primeiro Fórum imperial, que regressam ao esplendor de há dois mil anos graças a uma reconstrução virtual.

Nos auscultadores, a voz e a oratória inconfundíveis de Piero Angela, que, com a sua narração, acompanha os visitantes no interior do majestoso Templo de Vénus e sob os pórticos do antigo Fórum, para que possam espreitar a vida quotidiana dos antigos romanos, dos banqueiros aos estudantes.

Um espetáculo multimédia que utiliza filmes, projeções, videomapping e muita informação histórica para dar vida a um mundo longínquo, mas que, no final, não é muito diferente do nosso nos pequenos momentos do dia-a-dia.

Veja o vídeo e mergulhe por alguns minutos na Roma Antiga.