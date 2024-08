Incêndios florestais continuam a afetar a Europa enquanto as temperaturas se mantêm elevadas

De Euronews

A capital italiana e partes da Albânia e da Macedónia do Norte registaram alguns dos piores incêndios deste ano.

A Europa continua a registar temperaturas elevadas, o que tem desencadeado vários incêndios. Na cidade de Roma, em Itália, um incêndio de grandes proporções deflagrou na reserva natural de Monte Mario na quarta-feira.

Os bombeiros italianos foram vistos a lançar água na zona, perto do tribunal criminal na Praça Clodio. Alguns residentes tiveram, inclusive, de ser retirados das suas casas, à medida que as chamas se aproximavam.

De acordo com as autoridades locais, este incêndio lavrou não muito longe dos estúdios da televisão pública italiana RAI, a apenas 2,5 quilómetros da basílica de São Pedro.

Os incêndios continuam na Albânia, sendo que, na quarta-feira, as chamas estavam a aproximar-se de casas na aldeia de Mashkullore, no sul do país.

Centenas de bombeiros, militares e voluntários albaneses conseguiram controlar um incêndio de grandes proporções na cidade costeira de Shengjin, depois deste ter danificado um telhado e dois bares de praia, fazendo com que os visitantes fugissem em pânico.

Um helicóptero Cougar do exército albanês e dois aviões Canadair italianos, que fazem parte do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, ajudaram a salvar a cidade costeira das chamas.

Incêndios na Macedónia do Norte atingem pico histórico

Também a Macedónia do Norte tem registado incêndios históricos. Um fogo de grandes dimensões continua ativo a leste de Sveti Nikola.

Um homem idoso morreu na aldeia remota de Kokoshinje, entre Sveti Nikole e Probistip, por inalação de fumo, depois da aldeia ter sido afetada por um incêndio. Os bombeiros conseguiram, no entanto, salvar a sua mulher.

O primeiro-ministro Hristijan Mickoski garantiu à população da Macedónia do Norte que existem bombeiros e membros do exército e do ministério do Interior suficientes para gerir todos os incêndios, apesar destes estarem a atingir um pico histórico. Ainda na quarta-feira, foram registados 66 incêndios ativos ao ar livre, 40 dos quais foram extintos com êxito.

A Sérvia emprestou dois helicópteros para ajudar a combater o incêndio florestal que se está a alastrar perto do mosteiro Prohor Pcinski, na fronteira entre os dois países.