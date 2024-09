Irá Francisco manter o silêncio sobre o escândalo de abusos sexuais quando visitar Timor-Leste?

De Euronews com AP

Em 2002, o chefe da igreja de Timor-Leste demitiu-se abrutamente e mudou-se para Moçambique, no meio de alegações de que tinha abusado sexualmente jovens rapazes durante um período de 20 anos.

O Papa Francisco foi convidado a abordar a questão do abuso sexual de crianças na Igreja Católica durante a sua próxima visita a Timor-Leste.

O pedido, feito pela influente organização sem fins lucrativos BishopAccountability.org, solicitou a uma das mais importantes arquidioceses dos Estados Unidos, o Cardeal Sean O'Malley, que persuadisse o Papa a falar contra os abusos sexuais durante a sua viagem.

Duas figuras católicas importantes em Timor-Leste estiveram no centro de alegações de abuso sexual, incluindo o Bispo Carlos Ximenes Belo, que foi anteriormente o chefe da Igreja Católica de Timor-Leste. D. Ximenes Belo foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1996 e é muito celebrado em Timor-Leste pelo papel fundamental na independência do país sobre Indonésia em 2002.

Mas Belo demitiu-se abrutamente, alegando problemas de saúde, e foi enviado para Moçambique para trabalhar como missionário, antes de se mudar para Portugal, para parte incerta.

Foi secretamente proibido pelo Vaticano de ter contato com crianças ou com Timor-Leste, na sequência de alegações de que teria abusado sexualmente de rapazes menores de idade ao longo de um período de 20 anos, que acabaram por ser tornadas públicas e reconhecidas pelo Vaticano em 2022.

A organização, Bishop Accountability, observou que Ximenes Belo ainda goza de popularidade em Timor-Leste, com altos-funcionários do Estado, como o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, a elogiar publicamente o padre e a dar-lhe as boas-vindas de volta ao país.

Uma mulher tira uma fotografia com uma faixa de boas-vindas ao Papa Francisco antes da sua visita a Timor-Leste, em Díli, domingo, 8 de setembro de 2024. Dita Alangkara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A igreja em Timor-Leste tem, em grande parte, minimizado ou duvidado das alegações contra Ximenes Belo e outras feitas contra um popular missionário americano que confessou ter molestado jovens raparigas. Em vez disso, muitos concentram-se no seu papel de salvadores de vidas durante a sangrenta luta pela independência do país contra a Indonésia.

A viagem do Papa Francisco a Timor-Leste será a sua primeira ao país, mas o Vaticano ainda não comentou se ele irá encontrar-se com as vítimas de abusos ou se irá mencionar diretamente o assunto, como já fez anteriormente.

Cerca de 98% dos 1,3 milhões de habitantes de Timor-Leste são católicos, o que faz deste o país mais católico do mundo fora do Vaticano.

O seu estatuto heroico e os fatores sociais na Ásia, onde a cultura tende a conferir muito poder aos adultos e às figuras de autoridade, ajudam a explicar por que razão os bispos continuam a ser venerados, enquanto noutras partes do mundo estes casos são recebidos com indignação, disse Anne Barrett Doyle, da Bishop Accountability.

"Os bispos são poderosos e, nos países em desenvolvimento onde a Igreja é dominante, são desmesuradamente poderosos", disse Anne Barrett Doyle.