O Papa Francisco é o segundo sumo pontífice a visitar a Papua Nova Guiné, na segunda etapa da sua viagem de quatro nações pelo sudeste asiático e Oceânia.

O Papa celebrou a Igreja Católica nas periferias, no domingo, quando viajou para as selvas remotas da Papua Nova Guiné, levando consigo uma tonelada de medicamentos e brinquedos.

O sumo pontífice voou a bordo de um avião de transporte C-130 da Real Força Aérea Australiana, de Port Moresby para Vanimo, e encontrou-se com a comunidade católica local e com missionários da sua terra natal, a Argentina.

Cerca de 20 mil pessoas reuniram-se no campo em frente à catedral de Vanimo, cantando e dançando na chegada do Papa, que colocou um toucado de penas que lhe tinha sido oferecido.

Francisco elogiou os trabalhadores da Igreja que saem para tentar espalhar a fé, mas também exortou os fiéis a trabalharem mais perto de casa para serem bons uns para os outros e para porem fim às rivalidades tribais e à violência que são uma parte regular da cultura na Papua Nova Guiné.

Dançarinos em trajes tradicionais actuam enquanto o Papa Francisco celebra uma missa de Natal no Estádio Sir John Guise em Port Moresby, Papua Nova Guiné, no domingo, 8 de set Mark Baker/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Apelou ao fim das divisões pessoais, familiares e tribais que encorajam "comportamentos destrutivos como a violência, a infidelidade, a exploração, o abuso de álcool e de drogas, males que aprisionam e tiram a felicidade a tantos dos nossos irmãos e irmãs, mesmo neste país".

Francisco estava a referir-se à violência étnica por causa de disputas de terras que se tornaram mais mortíferas nos últimos anos.

Na sua homilia, Francisco disse à multidão que eles se podiam sentir distantes da sua fé e da igreja institucional, mas que Deus estava perto deles.

"Vós, que viveis nesta grande ilha do oceano Pacífico, podeis por vezes pensar que sois uma terra longínqua e distante, situada à beira do mundo", disse "mas hoje o Senhor quer aproximar-se de vós, quebrar as distâncias, fazer-vos saber que estais no centro do seu coração e que cada um de vós é importante para ele".

Depois da missa, Francisco embarcou no C-130 com apenas alguns assistentes e a sua equipa de segurança. A bordo estava um carrinho de golfe transformado em papa-móvel para se mover em Vanimo, bem como uma tonelada de ajuda humanitária, incluindo medicamentos, roupas e brinquedos para crianças, de acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Há muito que Francisco dá prioridade à Igreja nas "periferias", afirmando que estas são, de facto, mais importantes do que o centro da Igreja institucional.

Em consonância com esta filosofia, Francisco tem evitado, em grande medida, as viagens às capitais europeias, preferindo, em vez disso, comunidades distantes onde os católicos são frequentemente uma minoria.

Vanimo é uma cidade costeira com 11.000 habitantes, sobretudo conhecida como um destino de surf.

De acordo com as estatísticas do Vaticano, existem cerca de 2,5 milhões de católicos na Papua Nova Guiné, numa população de cerca de 10 milhões de habitantes.

No sábado, Francisco exortou os líderes da Igreja na Papua Nova Guiné a prestarem uma atenção especial às pessoas que vivem à margem da sociedade e que foram feridas por "preconceitos e superstições", depois de ter ouvido histórias de como as mulheres são falsamente acusadas de bruxaria e depois rejeitadas pelas suas famílias.

A visita de Francisco a Vanimo faz parte da segunda parte da sua digressão por quatro países do sudeste asiático e da Oceânia.

Na segunda-feira, Francisco visitará Timor-Leste antes de terminar a sua viagem em Singapura, no final da semana.