Mais de 2000 dados como mortos após deslizamento de terras na Papua-Nova Guiné

Governo de Papua-Nova Guiné pediu formalmente ajuda internacional nas Nações Unidas.

Um representante do governo de Papua Nova Guiné deu notas às Nações Unidas que mais de 2.000 pessoas foram dadas como mortas, após o deslizamento de terras de sexta-feira, e pediu formalmente ajuda internacional.

Os números agora avançados pelo governo são aproximadamente o triplo da estimativa da ONU de 670 mortos. Foram recuperados até agora os restos mortais de apenas seis pessoas.

Numa carta a que a AP teve acesso dirigida ao coordenador residente das Nações Unidas, datada de domingo, o diretor interino do Centro Nacional de Desastres da nação insular do Pacífico Sul, Luseta Laso Mana, disse que o deslizamento de terras "enterrou mais de 2000 pessoas vivas" e causou "grande destruição" na aldeia de Yambali na província de Enga.

As estimativas das vítimas variam muito desde que o desastre ocorreu e não ficou imediatamente claro como as autoridades chegaram ao número de pessoas afetadas.

A Organização Internacional para as Migrações, que está a trabalhar em estreita colaboração com o governo e a assumir um papel de liderança na resposta internacional, não alterou o número estimado de 670 mortes divulgado no domingo, enquanto aguarda por novas evidências.

"Nós não somos capazes de contestar o que o governo sugere, mas também não somos capazes de comentar isso", disse Serhan Aktoprak, o chefe da missão da agência de migrantes da ONU em Papua-Nova Guiné.

O número de mortos de 670 foi baseado em cálculos quanto ao número de casas enterradas pelo deslizamento de terras. Foram mais de 150 na aldeia de Yambali na província de Enga.

O gabinete do primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape, não explicou ainda como chegou à estimativa de 2.000 mortos.