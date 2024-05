Número de mortos sobe para 670 depois do deslizamento de terras na Papua-Nova Guiné

De Euronews com AP

A Organização Internacional para as Migrações aumentou, no domingo, para mais de 670 o número de vítimas mortais de um enorme deslizamento de terras na Papua Nova Guiné.

O número de mortos num deslizamento de terras mortal na Papua-Nova Guiné subiu para perto dos 700, com as equipas de salvamento a perderem a esperança de encontrar sobreviventes.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) calculou em 670 o número de mortos na sequência da catástrofe, que atingiu a aldeia de Yambali e a província de Enga, no norte do país, no domingo.

Serhan Aktoprak, chefe da missão da OIM no país, disse que o número de mortos se baseia em cálculos efetuados depois de mais de 150 casas terem sido soterradas pelo deslizamento de terras de sexta-feira.

"Estima-se que mais de 670 pessoas estejam debaixo do solo neste momento", disse.

As equipas já perderam a esperança de encontrar sobreviventes debaixo de uma profundidade com seis a oito metros, acrescentou Aktoprak.

"Há um grande nível de sofrimento e de luto".

As autoridades locais tinham inicialmente estimado o número de mortos em 100 ou mais, com 60 casas soterradas.

No domingo, as equipas de emergência transferiram os sobreviventes para locais mais seguros, uma vez que a instabilidade do terreno ameaçava os esforços de salvamento.

O governo da ilha do Pacífico Sul está a ponderar a necessidade de solicitar oficialmente apoio internacional adicional.

O governo criou centros de evacuação em ambos os lados dos escombros - que cobriram uma área do tamanho de três ou quatro campos de futebol e cortaram a principal autoestrada que atravessa a província.

Desde sábado que comboios transportam alimentos, água e outros abastecimentos para a aldeia devastada.