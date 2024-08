De AP

Manifestantes interromperam audiência do Papa Francisco com protestos. A organização de defesa dos direitos dos animais afirma que 10.000 touros são mortos anualmente em touradas dedicadas a santos católicos.

Dois ativistas do grupo de defesa dos direitos dos animais PETA interromperam um discurso do Papa Francisco.

Levantaram-se do público durante a sua audiência geral semanal e aproximaram-se do palco. Gritaram e ergueram cartazes de protesto contra as touradas.

Os dois vestiam t-shirts onde se lia "Parem de abençoar as corridas" e seguravam cartazes com a frase: "As touradas são um pecado".

A PETA tem apelado ao Papa para que corte os laços da Igreja Católica com as touradas e condene o que apelidaram de "desprezível desporto sangrento".

Após o protesto, os manifestantes foram escoltados para fora da Sala Paulo VI, no Vaticano.

Como é que as touradas estão ligadas à Igreja Católica?

Segundo a PETA, todos os anos dezenas de milhares de touros são mortos em festividades taurinas a nível mundial, muitos deles dedicados a santos católicos.

Nestes eventos, os toureiros, picadores, bandarilheiros ou cavaleiros cravam picos, ferros ou bandarilhas no touro, causando-lhe dores agudas e restringindo-lhe os movimentos.

"Como numerosos países estão sabiamente a proibir esta forma doentia de 'entretenimento', o Papa Francisco deve denunciar imediatamente este desporto sangrento e cortar os laços vergonhosos da Igreja Católica com as touradas", afirmou a PETA numa declaração recente no seu domínio Web.

O Vaticano não comentou imediatamente o protesto de quarta-feira.

O padre britânico Terry Martin criticou recentemente as touradas numa campanha com a PETA e apelou ao Papa Francisco para que as condenasse.

O padre de West Sussex, no Reino Unido, posou com uma casula vermelha ao lado de um touro com a inscrição: "É um pecado torturar animais".

A PETA recordou que o Papa Francisco escreveu na sua encíclica Laudato Si'que "qualquer ato de crueldade para com qualquer criatura é 'contrário à dignidade humana' e que, já no século XVI, o Papa São Pio V proibiu as touradas que eram consideradas 'cruéis' e 'afastadas da piedade e caridade cristãs'".

Veja o vídeo acima que mostra os manifestantes a interromperem o discurso do Papa Francisco.