Os melhores momentos dos Jogos Paralímpicos de Paris

Cerca de 4.400 atletas de 184 países participaram na 17ª edição dos Jogos Paralímpicos, com vários recordes batidos e muitos momentos memoráveis.

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 encerraram um verão desportivo inesquecível com duas semanas de competições emocionantes e recordes batidos até ao último dia dos Jogos.

Atleta italiano pede a namorada em casamento depois da corrida

O atleta italiano Alessandro Ossola pediu a namorada, Arianna Mandradoni, em casamento depois de competir nos 100 m T63 masculinos perante 40 000 pessoas no Stade France. "É louco!", começou por exclamar, mas depois disse o tão esperado "Sim!".

"Por vezes, ela acreditava mais em mim do que eu próprio, e isso é algo verdadeiramente espantoso. Tu consegues, tu consegues, tu consegues, tu consegues", dizia ela. Isto é algo de que toda a gente precisa e espero que toda a gente encontre alguém como ela. Ela é a minha companheira... para toda a vida", disse Ossola sobre a sua futura esposa.

Alessandro Ossola, da Itália, pede a namorada em casamento depois de competir nos 100 m. T63 masculino durante os Jogos Paralímpicos de 2024, domingo, 1 de setembro de 2024, e AP/Christophe Ena

Sobrevivente de ataque de tubarão ganha duas medalhas de prata na natação

Ali Truwit e um amigo estavam a mergulhar no oceano ao largo do território ultramarino britânico de Turks e Caicos em 2023 quando um tubarão atacou e mordeu a parte inferior da perna esquerda de Truwit. Truwit correu quase 70 metros em direção ao barco antes de ser levada de urgência para o hospital e transportada de avião para os EUA, onde foi submetida a três cirurgias, incluindo uma para amputar a parte inferior da perna.

Recuperou o seu amor pela água, recomeçando na piscina do quintal da família, onde lutou contra o medo e retomou o controlo, iniciando uma nova viagem que a levou aos Jogos Paralímpicos de Paris, ganhando duas medalhas de prata paralímpicas e batendo dois recordes americanos em apenas 48 horas.

"Adoro histórias de regresso", disse a jovem de 24 anos de Darien, Connecticut. "Confiei definitivamente nas histórias de regresso de outras pessoas para me ajudar a manter o que parece ser uma esperança ousada e irrealista - lutar contra um tubarão, sobreviver, perder um membro e chegar aos Jogos Paralímpicos, tudo num ano."

O seu mantra durante a recuperação? "O trabalho funciona".

A nadadora paraolímpica Ali Truwit treina no Chelsea Piers Athletic Club, sexta-feira, 2 de agosto de 2024, em Stamford, Connecticut AP/Julia Nikhinson

El Idrissi bate recorde da maratona no último dia

Fatima Ezzahra El Idrissi, de Marrocos, bateu o recorde mundial da maratona feminina para corredores com deficiência visual no último dia dos Jogos Paralímpicos.

As atletas de 29 anos terminaram em 02 horas, 48 minutos e 36 segundos no domingo, batendo o recorde anterior da japonesa Misato Michishita na cidade de Hofu em dezembro de 2020 por quase 6 minutos.

A compatriota Meryem En-Nourhi ficou a pouco mais de 9 minutos, seguida de Elena Congost de Espanha, com Michishita em quarto lugar, quase 15 minutos atrás da vencedora.

Wajdi Boukhili, da Tunísia, venceu a maratona masculina T12.

Fatima Ezzahra El Idrissi, de Marrocos, comemora a vitória na maratona feminina T12 nos Jogos Paralímpicos de 2024, domingo, 8 de setembro de 2024, em Paris, França. AP/Thibault Camus

O mais jovem campeão paraolímpico de sempre em singulares masculinos

Tokito Oda, do Japão, tornou-se o atleta mais jovem de sempre a vencer uma prova individual masculina ao conquistar o título paraolímpico de ténis em cadeira de rodas, depois de vencer Alfie Hewett, da Grã-Bretanha, por 6-2, 4-6 e 7-5.

"Depois de ter salvo o match point dele, disse a mim próprio: 'Tenho de ganhar, posso ganhar'", afirmou. Apenas joguei ao meu estilo".

O jovem de 18 anos já tinha conquistado dois títulos do Grand Slam em 2024 e é agora o mais jovem campeão individual masculino de sempre do ténis em cadeira de rodas paraolímpico.

Tokito Oda, do Japão, festeja durante o jogo da medalha de ouro individual masculina de ténis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de 2024, sábado, 7 de setembro de 2024 AP/Thibault Camus

A França quebra a seca de medalhas no futebol em frente à Torre Eiffel

Que melhor cenário para se vingar e conquistar um ouro no futebol?

O futebol masculino cego francês venceu a final contra a Argentina, o mesmo país para o qual a França perdeu a final do Campeonato do Mundo da FIFA em 2022. Desta vez, os anfitriões derrotaram a Argentina por 3-2 nas grandes penalidades, sob as luzes da Torre Eiffel.

Frederic Villeroux, que marcou o remate decisivo, disse que "parecia o guião de um filme".

A França tornou-se também a primeira equipa, para além do Brasil, a vencer o futebol para cegos nos Jogos Paralímpicos.

França e Argentina competem durante o jogo da medalha de ouro do futebol para cegos nos Jogos Paralímpicos de 2024, sábado, 7 de setembro de 2024, em Paris, França AP/Christophe Ena

Corredor em cadeira de rodas ganha ouro enquanto a mulher está a comentar

Mais uma história de amor nos Jogos Paraolímpicos. O corredor canadiano em cadeira de rodas Brent Lakatos ganhou o ouro nos 800 metros T53 masculinos enquanto a sua mulher, a paralímpica Stefanie Reid, fazia os comentários.

"Acabei de comentar o facto de o meu marido ter ganho uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos", escreveu ela nas redes sociais.

Em Paris, Lakatos conquistou a sua 13.ª medalha nos seus sextos Jogos Paralímpicos e o segundo ouro depois do primeiro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

A sua mulher Reid ganhou medalhas de prata no salto em comprimento nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016.

Brent Lakatos, do Canadá, compete numa eliminatória dos 200 metros T53 nos Jogos Paralímpicos de 2012, sexta-feira, 7 de setembro de 2012, em Londres AP/Kirsty Wigglesworth

Primeira medalha de sempre para a equipa paraolímpica de refugiados

Zakia Khudaddu, nascida no Afeganistão, a primeira atleta afegã de taekwondo, fez história em Paris ao ganhar a primeira medalha de sempre nos Jogos Paralímpicos para a equipa de refugiados.

Khudadadi ganhou o bronze na categoria feminina de 47 kg, depois de derrotar a turca Ekinci Nurcihan. Quando soou a campainha final no Grand Palais, no centro de Paris, Khudadadi explodiu de alegria, atirando para o ar o capacete e o bocal.

"Foi um momento surreal, o meu coração começou a acelerar quando me apercebi que tinha ganho o bronze", disse Khudadadi, com a voz a tremer de emoção. "Passei por tanta coisa para chegar aqui. Esta medalha é para todas as mulheres do Afeganistão e para todos os refugiados do mundo. Espero que um dia haja paz no meu país".

Zakia Khudadadi, da equipa paraolímpica de refugiados, em baixo, comemora a sua medalha de bronze no Taekwondo durante os Jogos Paraolímpicos de Paris, quinta-feira, 29 de ago AP/Madeleine Mertens

EUA conquistam terceiro ouro consecutivo no basquetebol masculino em cadeira de rodas

Depois de triunfar nos Jogos Olímpicos, a equipa masculina de basquetebol dos Estados Unidos afirmou o seu domínio também nos Jogos Paralímpicos ao conquistar o terceiro ouro consecutivo.

Jake Williams marcou 26 pontos na vitória por 73-69 sobre a Grã-Bretanha.

A equipa de basquetebol masculina e feminina venceu as finais emocionantes contra a França nos Jogos Olímpicos do mês passado, também na Arena de Bercy.

Steve Serio, dos EUA, à direita, abraça o colega de equipa Brian Bell enquanto celebram depois de ganharem a medalha de ouro masculina de basquetebol em cadeira de rodas nos J AP/Thomas Padilla

Caroline Groot estabelece novo padrão no ciclismo paraolímpico

A ciclista de pista holandesa de 27 anos não só conquistou o primeiro ouro dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, como também bateu o recorde mundial na prova C5, terminando em 35,390 segundos, à frente da ciclista francesa Marie Patouillet e da canadiana Kate O'Brien.

C1 a C5 são classificações de paraciclismo para atletas com deficiências físicas que afectam as pernas, braços e/ou tronco, causando problemas de funcionalidade, mas que podem utilizar uma bicicleta normal.

Caroline Groot, da Holanda, reage ao ganhar a medalha de ouro na final da prova de contrarrelógio C4-5 500m feminina, quinta-feira, 29 de agosto de 2024, em Saint-Quentin-en-Y AP/Thibault Camus

Soares da Silva bate recorde mundial de 29 anos nos 400m

A brasileira Rayane Soares da Silva venceu a final dos 400m T13 feminino e quebrou um recorde que já durava 29 anos.

Ela terminou com o incrível tempo de 53.55 na pista do Stade de France, superando o recorde anterior de 54.56 estabelecido pela americana Marla Runyan em Los Angeles em 1995.

Apesar do resultado surpreendente, Soares disse que não ficou muito surpreendida: "Estava a treinar para isso", afirmou. "Os meus tempos de 400 e 200 metros estavam bons nos treinos".