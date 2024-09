Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris merecem um álbum musical

Como forma de manter as festividades de verão, que tal trazermos de volta o álbum dos Jogos Olímpicos para celebrar a grande música de Paris 2024?

Tem sido um verão incrível para o desporto, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de verão de Paris no centro da diversão e das festividades.

Com os Jogos Paralímpicos de verão de 2024 ainda a decorrer, é altura de reavivar a pequena tradição do álbum dos Jogos Olímpicos como forma de celebrar a euforia do evento através da música.

Não há um álbum oficial dos Jogos Olímpicos de verão desde os jogos de 2012 em Londres. Nesse ano, foram lançados dois álbuns, "Isles of Wonder" e "A Symphony of British Music", que incluíam, respetivamente, a música das cerimónias de abertura e de encerramento.

Este seria um ano excelente para trazer de volta os álbuns oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de verão.

Temas e hinos oficiais dos Jogos Olímpicos deste ano

A primeira canção foi uma composição clássica moderna de Victor le Masne chamada "Parade". O que começa tipicamente como uma peça clássica de cordas, transforma-se num barnstormerelectro-classic ao estilo house. Não é nenhuma surpresa, dado que Le Masne tem créditos como produtor das lendas eletro francesas Justice e Kavinsky.

"Hello World", de Gwen Stefani e Anderson .Paak, foi a segunda canção oficial dos Jogos Olímpicos deste ano.

Produzida por Ryan Tedder e feita em colaboração com o patrocinador Coca-Cola Company, esta é um pouco mais uma canção pop genérica e animada que representa uma não-entrada na discografia de qualquer um dos seus principais músicos.

A cerimónia de abertura de Paris foi um caso controverso. A primeira a ter lugar fora de um estádio na história dos Jogos Olímpicos, dividiu os críticos sobre se a cerimónia baseada no Sena era uma festa aborrecida, e encharcada de chuva, ou uma celebração moderada da cultura francesa moderna.

Lady Gaga atua em Paris, França, antes da cerimónia de abertura AP Photo

O que a cerimónia de abertura teve de melhor foi a sua seleção musical. Repleta de alguns dos maiores nomes da indústria, a cerimónia incluiu a popstar Lady Gaga a interpretar a icónica canção "Mon truc en plumes" da bailarina francesa Zizi Jeanmaire.

Provavelmente, o momento mais emblemático da cerimónia ocorreu quando o desfile chegou à Conciergerie, a prisão que albergou Maria Antonieta durante a Revolução Francesa.

Nas paredes exteriores da prisão, os artistas cantaram vestidos como a última rainha de França, com a cabeça nas mãos, enquanto os Gojira faziam história como a primeira banda de metal a atuar nos Jogos Olímpicos.

Aos Gojira juntou-se a cantora de ópera Marina Viotti para uma interpretação da canção da Revolução Francesa "Ça Ira" ("Vai correr tudo bem"), rebaptizada como "Mea Culpa" para a cerimónia. Rock on.

O artista americano Snoop Dogg faz uma pequena dança no palco antes da competição de breaking no Parque Urbano La Concorde nos Jogos Olímpicos de verão de 2024 AP Photo

Antes dos Jogos Olímpicos, a esperada atuação da cantora franco-maliana Aya Nakamura foi alvo de críticas por parte de figuras da extrema-direita, incluindo a líder do Rassemblement National, Marine Le Pen.

Le Pen descreveu a presença de Nakamura como "um símbolo nada bonito" e uma "provocação adicional de Emmanuel Macron".

Os seus comentários foram denunciados como "chocantemente racistas" pelo Comité organizador dos Jogos de Paris.

Durante a noite, Nakamura interpretou duas das suas canções, "Pookie" e "Djadja", bem como uma cover de "For me formidable" de Charles Aznavour.

A cerimónia de abertura também incluiu covers de "Imagine" de John Lennon por Juliette Armanet, bem como a apresentadora de Drag Race France, Nicky Doll, que interpretou "I Had a Dream".

Mas o momento final que verdadeiramente arrebatou o espetáculo será sempre o de Céline Dion. A cantora canadiana lutou contra a sua debilitante Síndrome da Pessoa Rígida para cantar gloriosamente "Hymne à l'amour" de Édith Piaf a partir da Torre Eiffel como grande final.

Celine Dion atua em Paris, França, durante a cerimónia de abertura AP Photo

A cerimónia de encerramento também não ficou atrás no que diz respeito aos melhores registos que podem ser adicionados ao álbum dos Jogos Olímpicos.

O cantor e compositor francês Zaho de Sagazan, que ganhou o Grande Prémio do Júri e o Prémio Escolha do Público nos Music Moves Europe Awards deste ano, abriu a cerimónia com "Sous le ciel de Paris", antes de um espetáculo com muitas estrelas da música contemporânea.

Ezra Koenig e Phoenix actuam durante a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de verão de 2024 AP Photo

Os Phoenix interpretaram o seu enorme êxito indie "Lisztomania", a cantora belga Angèle, o produtor eletrónico francês Kavinsky, a dupla francesa de música ambiente Air e o rapper cambojano VannDa também marcaram presença.

Numa alusão aos jogos de 2028 em Los Angeles, Ezra Koenig, dos Vampire Weekend, também apareceu, antes de um segmento final com os Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg a celebrar a mudança para a Califórnia.

Há também alguns êxitos clássicos da cerimónia de encerramento a incluir no álbum, como a interpretação de "Les Champs-Elysées" de Joe Dassin, "Emmenez-moi" de Charles Aznavour e, claro, a interpretação de "La Marseillaise" de Victor le Masne pela Orquestra Sinfónica Divertimento.