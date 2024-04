Céline Dion sobre voltar às digressões: "Não sei, o meu corpo é que me vai dizer"

A cantora fala sobre a sua vida desde que a sua carreira foi suspensa devido a uma doença autoimune rara, a Síndrome da Pessoa Rígida (SPS), em 2022.

PUBLICIDADE

Céline Dion fez uma atualização sobre a sua batalha contra a doença autoimune que colocou a sua carreira em espera e a afastou dos palcos há quatro anos.

Diagnosticada no outono de 2022 com uma doença neurológica rara conhecida como Síndrome da Pessoa Rígida (SPS), Céline Dion, de 56 anos, diz que está a regressar.

Numa longa entrevista à revista Vogue France, descreve a sua incansável batalha diária contra a SPS.

A doença, sublinha, "ainda está comigo e estará sempre (...) Tenho de aprender a viver com ela".

A cantora quebequense partilha o seu desespero nas fases iniciais desta doença neurológica autoimune extremamente rara, que afeta cerca de 8000 pessoas em todo o mundo.

"No início, perguntava a mim própria: porquê eu? Como é que isto aconteceu? O que é que eu fiz? A culpa é minha?" Céline Dion

"A vida não nos dá respostas. Só temos de a viver! Tenho esta doença por uma razão desconhecida. Na minha opinião, tenho duas opções. Ou treino como uma atleta e trabalho arduamente, ou desligo-me e acabou-se, fico em casa, ouço as minhas canções, fico em frente ao espelho e canto para mim própria. Escolhi trabalhar com todo o meu corpo e alma, da cabeça aos pés, com uma equipa médica. Quero ser o melhor possível. O meu objetivo é voltar a ver a Torre Eiffel! (...) Tenho esta força dentro de mim. Sei que nada me vai parar", explica a cantora.

Céline Dion apresenta o prémio para o Álbum do Ano durante a 66ª edição dos Grammy Awards - Fev 2024 AP Photo/Chris Pizzello

Dion, que reapareceu em público a 4 de fevereiro de 2024 na última cerimónia dos Grammy Awards, onde entregou o prémio de Álbum do Ano a Taylor Swift, descreve a "terapia atlética, física e vocal" a que se submete cinco dias por semana.

Muitas vezes incorretamente diagnosticada como doença de Parkinson, esclerose múltipla, fibromialgia ou ansiedade, a SPS é uma doença neurológica rara que provoca rigidez muscular e espasmos dolorosos. De acordo com o National Institute for Neurological Disorders and Stroke (NINDS), caracteriza-se por "posturas anormais, frequentemente encurvadas e rígidas" e afeta duas vezes mais mulheres do que homens.

Não há cura conhecida, mas pode ser tratada com medicamentos contra a ansiedade, relaxantes musculares, medicamentos anticonvulsivos, analgésicos e terapia com imunoglobulina, que pode ajudar a reduzir a rigidez e a sensibilidade ao ruído, ao toque e a outros fatores de stress.

Céline Dion na capa da última edição da revista Vogue França Vogue France

Dion descreveu a influência do cantor e compositor Jean-Jacques Goldman, que foi fundamental para lhe dar uma grande oportunidade em França: "Ele ensinou-me a deixar espaço para a música e para a letra. Não se pode cantar em francês com palavras em inglês, não se pode cantar em inglês com palavras em francês. Por isso, mostrou-me como deixar que as palavras fossem apoiadas pela música para que eu pudesse imaginar a história".

"Cantar em inglês requer muito embelezamento, é preciso tudo para impressionar e eu adoro isso", acrescenta. "Cantar em francês exige muito de nós porque queremos ser mais subtis. A sobriedade é difícil".

Quando lhe perguntam se vai voltar aos palcos e fazer uma nova digressão, a cantora mantém-se cautelosa: "Não posso responder a isso. Porque há quatro anos que ando a dizer a mim própria que não vou voltar, que estou pronta, que não estou pronta..."

E conclui: "Hoje, não posso dizer-vos: 'Sim, daqui a quatro meses. Não sei... O meu corpo é que me vai dizer".