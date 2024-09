Três israelitas mortos num tiroteio na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia

De Euronews com AP

Um homem armado matou três israelitas depois de ter conduzido um camião em direção ao cruzamento da ponte Allenby. Agressor acabou por ser morto pelas forças de defesa israelitas.

PUBLICIDADE

Três homens israelitas foram baleados, e mortos, no domingo, no posto fronteiriço entre a Cisjordânia ocupada e a Jordânia, segundo as autoridades israelitas.

As vítimas eram homens na casa dos 50 anos, segundo o serviço de socorro israelita Magen David Adom. "Encontrámos três homens inconscientes, sem pulso e sem respirar, com ferimentos de bala. Juntamente com a equipa médica das IDF (Forças de Defesa Israelitas), fizemos esforços de reanimação, mas, infelizmente, tivemos de declarar a sua morte no local”, disse Yotam Tzur, socorrista.

Os militares adiantaram que o homem era um cidadão jornado, que se aproximou da ponte Allenby do lado da Jordânia num camião e abriu fogo contra as forças de segurança israelitas, que o alvejaram mortalmente no tiroteio.

"Hoje cedo, um terrorista aproximou-se da zona da ponte Allenby vindo da Jordânia num camião, saiu do camião e abriu fogo contra as forças de segurança israelitas que operavam na ponte. O terrorista foi eliminado pelas forças de segurança, mas três civis israelitas foram declarados mortos na sequência do ataque. Os soldados das IDF foram enviados para o local e estão atualmente a operar para excluir a suspeita de que o camião esteja equipado com explosivos."

A Jordânia está a investigar o tiroteio, informou a agência noticiosa estatal Petra. O país árabe aliado do Ocidente fez a paz com Israel em 1994, mas é profundamente crítico das suas políticas em relação aos palestinianos, em grande parte devido à sua grande população palestiniana que realizou protestos em massa em resposta à guerra.

A travessia tem registado relativamente poucos incidentes relacionados com segurança desde um episódio de 2014, em que guardas de segurança israelitas dispararam e mataram um juiz jordano que alegadamente os tinha atacado.

A passagem de Allenby sobre o rio Jordão, também conhecida como ponte "Rei Hussein", é utilizada principalmente por palestinianos, turistas internacionais e para o transporte de mercadorias.

As autoridades de Israel e da Jordânia declararam que a passagem estava encerrada até nova ordem e Israel anunciou mais tarde o encerramento de ambas as suas passagens terrestres com a Jordânia, perto de Beit Shean, no norte, e de Eilat, no sul.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou o ataque e associou-o ao conflito de Israel com o Irão e aos grupos militantes aliados, incluindo o Hamas, em Gaza, e o Hezbollah no Líbano.

A Cisjordânia ocupada por Israel tem assistido a um aumento da violência desde o início da guerra, com Israel a lançar quase diariamente rusgas militares em densas áreas residenciais palestinianas, o que desencadeou um aumento dos ataques palestinianos contra israelitas.