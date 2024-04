Vingança, geopolítica e ideologia: porque é que o Irão atacou Israel?

Mísseis e drones iranianos choveram sobre Israel no sábado, deixando os dois países à beira da guerra. Mas porquê? O que está a provocar a hostilidade entre Israel e o Irão?

O Médio Oriente está atualmente em alerta máximo, preparando-se para mais violência potencial entre Israel e o Irão.

Este estado de prontidão vem na sequência de um ataque iraniano sem precedentes contra Israel durante a noite de sábado para domingo, com Teerão a lançar centenas de drones e mísseis.

Mas porquê? O que levou as duas potências a um confronto direto?

Acontecimentos recentes na Síria

Um recente ataque aéreo ao consulado iraniano na Síria reacendeu as hostilidades entre os rivais regionais.

Israel é suspeito de estar na origem do ataque, embora não tenha reivindicado a responsabilidade.

Vários oficiais superiores, incluindo dois comandantes de topo da Guarda Revolucionária Iraniana, foram mortos no ataque, com o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, a ameaçar "esbofetear" Israel em retaliação.

No entanto, o incidente veio sublinhar a profunda animosidade entre as duas nações, enraizada em décadas de rivalidade geopolítica e diferenças ideológicas.

Inicialmente, durante o reinado da dinastia Pahlavi no Irão, as relações bilaterais eram relativamente pacíficas. O Irão foi mesmo um dos primeiros países de maioria muçulmana a reconhecer o estatuto de Estado de Israel.

People walk past a state-organized, anti-U.S. mural painted on the wall of the former U.S. Embassy in Tehran, Iran, on Aug. 19, 2023. AP Photo/Vahid Salemi

Este facto adequava-se à posição diplomática de Israel no sentido de criar laços com vizinhos não árabes, uma vez que as nações árabes que rodeavam Israel eram hostis após acontecimentos como a "Nakba" e a Guerra dos Seis Dias.

A dinâmica mudou drasticamente com a Revolução Iraniana de 1979, que assistiu à criação da República Islâmica anti-ocidental sob o comando do Ayatollah Khomeini.

Esta mudança de regime levou à rutura dos laços diplomáticos entre o Irão e Israel, uma vez que os novos governantes teocráticos do Irão não reconheciam a legitimidade de Israel.

Os novos dirigentes iranianos não reconhecem a legitimidade de Israel, apoiam os seus compatriotas muçulmanos na Palestina e denunciam Israel como uma criação imperialista dos EUA.

Seguiu-se uma paz fria. No entanto, com o início do governo de Yitzhak Rabin em Israel, em meados da década de 1990, foi adoptada uma posição mais assertiva em relação ao Irão.

Uma das razões foi a derrota do Iraque pelos EUA na Guerra do Golfo, que deslocou o poder regional para Israel e para o Irão.

A retórica entre as duas nações intensificou-se então durante a presidência de Mahmoud Ahmadinejad no Irão, na década de 2000, que fez declarações inflamadas contra Israel, exacerbando as tensões bilaterais.

A procura de tecnologia nuclear por parte do Irão desde a década de 2000 fez soar o alarme em Israel e não só, com receios de uma potencial corrida ao armamento nuclear na região.

Esferas de influência

Um dos principais factores de conflito entre o Irão e Israel é a sua busca de influência no Médio Oriente através de guerras por procuração.

O Irão tem um longo historial de apoio a grupos militantes como o Hezbollah na guerra do Líbano de 2006 e o Hamas em Gaza, tendo ambos entrado em conflito armado com Israel.

Israel conduziu numerosos ataques militares contra alvos iranianos na Síria, considerando a presença de Teerão como uma ameaça direta à sua segurança.

FILE - In this Nov. 2, 2019 file photo, Chief of Iran's Revolutionary Guard Gen. Hossein Salami speaks in a ceremony. AP Photo/Vahid Salemi

O Irão e Israel têm estado envolvidos num prolongado conflito por procuração desde 1985, moldando significativamente a paisagem geopolítica do Médio Oriente. Ambos os países prestaram apoio a facções opostas na Síria e no Iémen.

Na Síria, o Irão apoiou o governo sírio, enquanto Israel apoiou grupos da oposição.

No Iémen, o Irão apoiou os rebeldes Houthi, enquanto Israel ajudou a coligação liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes.

Estes conflitos são motivados por interesses geopolíticos, com cada Estado a tentar minar o outro ou a atingir objectivos que reforcem a sua posição.

As hostilidades estenderam-se a domínios como os ciberataques e a sabotagem, visando as infra-estruturas uns dos outros, incluindo instalações nucleares e petroleiros.

Envolvimento na guerra entre Israel e o Hamas

O atual conflito entre Israel e o Hamas em Gaza agravou ainda mais as tensões na região.

Os líderes iranianos têm criticado abertamente as operações militares de Israel em Gaza, manifestando o seu apoio ao Hamas e a outros grupos envolvidos em ataques contra alvos israelitas.

A recente escalada de violência em Gaza exacerbou a situação já de si volátil, suscitando preocupações quanto à possibilidade de novos conflitos no Médio Oriente.

O conflito entre o Irão e Israel tem implicações significativas não só para a região, mas também para actores internacionais como os Estados Unidos.

Sendo Israel um aliado fundamental dos EUA, qualquer escalada das tensões poderia levar ao envolvimento americano, afectando interesses estratégicos mais vastos no Médio Oriente.