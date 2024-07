Tribunal da ONU considera ilegal a ocupação dos territórios palestinianos por Israel

De Euronews

O principal tribunal da ONU, em Haia, emitiu uma condenação sem precedentes e abrangente do domínio de Israel sobre as terras que capturou há 57 anos.

O principal tribunal das Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), declarou na sexta-feira que a presença de Israel nos territórios ocupados palestinianos é “ilegal” e apelou à suspensão imediata da construção de colonatos, condenando o controlo de Israel sobre as terras que conquistou há 57 anos.

Num parecer não vinculativo, o TIJ citou várias políticas, incluindo a expansão dos colonatos israelitas na Cisjordânia, e em Jerusalém Ocidental, a exploração dos recursos naturais, a anexação e as políticas discriminatórias contra os palestinianos, que, segundo o tribunal, todas violam o direito internacional.

O painel de 15 juízes afirmou que o “abuso por parte de Israel do seu estatuto de potência ocupante” torna a sua “presença no território palestiniano ocupado ilegal” e deve terminar “o mais rapidamente possível”.

Nawaf Salam, presidente do Tribunal, leu o parecer de 83 páginas, anunciando assim que Israel deve cessar imediatamente a construção de colonatos e os colonatos existentes devem ser desmantelados.

Israel, que considera frequentemente as Nações Unidas e os tribunais internacionais como tendenciosos, não enviou uma equipa jurídica às audiências. No entanto, apresentou comentários por escrito, argumentando que as questões colocadas ao Tribunal eram preconceituosas e não tinham em conta as preocupações de segurança de Israel.

Representantes israelitas afirmaram também que o envolvimento do Tribunal poderia prejudicar o processo de paz, estagnado há mais de uma década.

Em resposta à decisão, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou que a Cisjordânia e Jerusalém Ocidental fazem parte da “pátria” histórica do povo judeu.

Na publicação na rede social X pode ler-se: “O povo judeu não é um ocupante na sua própria terra, incluindo na nossa capital eterna, Jerusalém, nem na Judeia e Samaria, a nossa pátria histórica. Nenhuma opinião absurda em Haia pode negar esta verdade histórica ou o direito legal dos israelitas a viverem nas suas próprias comunidades, na nossa pátria ancestral."

O Presidente do Tribunal rejeitou que a decisão do tribunal fosse uma distorção da verdade histórica e argumentou que a legalidade dos colonatos israelitas nestes territórios é indiscutível.

Embora seja pouco provável que o parecer do tribunal, solicitado pela Assembleia Geral da ONU na sequência de um pedido palestiniano, altere a política de Israel, o parecer do TIJ a afirmar que Israel não pode reivindicar a soberania dos territórios e está a obstruir o direito dos palestinianos à autodeterminação, poderá influenciar a opinião internacional.

O TIJ está ainda a analisar uma queixa da África do Sul segundo a qual as ações de Israel em Gaza constituem um genocídio, uma acusação que Israel nega veementemente.

Riad Malki, conselheiro palestiniano para a política externa, fala à comunicação social no Tribunal Internacional de Justiça, ou Tribunal Mundial, em Haia, Países Baixos, Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Isolar ainda mais Israel a nível internacional Erwin van Veen Investigador sénior do grupo de reflexão Clingendael

Erwin van Veen, investigador sénior do grupo de reflexão Clingendael, em Haia, sugeriu que, se o tribunal considerar que as políticas de Israel na Cisjordânia e em Jerusalém Ocidental violam o direito internacional, poderá “isolar ainda mais Israel a nível internacional, pelo menos do ponto de vista jurídico.”

Tal decisão enfraqueceria a justificação da ocupação e reforçaria os defensores do boicote, do desinvestimento e das sanções contra Israel. Poderia também encorajar mais países, especialmente no mundo ocidental, a reconhecerem o Estado da Palestina.

Esta não é a primeira vez que o TIJ emite um parecer sobre as políticas israelitas. Há duas décadas, o tribunal decidiu que a barreira de separação na Cisjordânia era “contrária ao direito internacional”. Israel boicotou esse processo, alegando que tinha motivações políticas.

O TIJ é um órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, com sede no Palácio da Paz em Haia, Holanda.

História da conquista de Israel

Israel conquistou a Cisjordânia, Jerusalém Ocidental e a Faixa de Gaza na guerra do Médio Oriente de 1967.

Os palestinianos pretendem estabelecer um Estado independente nestas áreas, mas Israel considera a Cisjordânia como um território disputado, cujo futuro deve ser determinado através de negociações, e estabeleceu colonatos para solidificar o seu domínio.

Além disso, anexou Jerusalém Ocidental numa ação não reconhecida internacionalmente e, embora se tenha retirado de Gaza em 2005, mantém um bloqueio desde que o Hamas assumiu o controlo em 2007.

A comunidade internacional considera, de um modo geral, as três zonas como território ocupado.

Durante as audiências, em fevereiro, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riad Malki, acusou Israel de apartheid e instou o tribunal a declarar que a ocupação israelita é ilegal e que deve terminar imediatamente para que uma solução de dois Estados permaneça viável.

Os palestinianos apresentaram o seu caso juntamente com 49 outras nações e três organizações internacionais.

De acordo com a Peace Now, um grupo de monitorização anti-colonização, Israel construiu mais de 100 colonatos na Cisjordânia, tendo a população de colonos crescido mais de 15% nos últimos cinco anos, ultrapassando os 500 000 israelitas. Israel também anexou Jerusalém Ocidental, com 200.000 israelitas a viver em colonatos, que Israel considera bairros da sua capital. Os palestinianos da cidade são sistematicamente discriminados, o que dificulta a sua capacidade de construir ou ampliar as suas casas.

A comunidade internacional considera geralmente que todos os colonatos são ilegais e constituem obstáculos à paz, uma vez que são construídos em terras que os palestinianos pretendem para o seu Estado.

O governo de linha dura de Netanyahu, dominado por colonos e seus apoiantes políticos, deu uma autoridade sem precedentes sobre a política de colonatos ao ministro das finanças Bezalel Smotrich, um antigo líder dos colonos.

Smotrich avançou com planos para a construção de mais casas nos colonatos e para a legalização de postos avançados. As autoridades aprovaram recentemente a apropriação de 12,7 quilómetros quadrados de terra no Vale do Jordão, o que constitui a maior apropriação individual desde os acordos de Oslo de 1993.