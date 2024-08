Jogos Olímpicos de Paris: jogadores argentinos vaiados pela multidão durante quartos de final

De Euronews com AP

O jogo acontece depois de um escândalo de racismo em que os jogadores argentinos cantaram uma canção ofensiva sobre os jogadores franceses de origem africana. O encontro de sexta-feira terminou com uma enorme confusão após o apito final.

França eliminou a Argentina, campeã mundial e pan-americana de futebol, ao vencer por 1-0 em Bordéus, na sexta-feira, num jogo aceso que terminou com uma enorme rixa que se seguiu a mais de dez minutos de paragem.

Os jogadores argentinos foram muito insultados quando entraram em campo para enfrentar a França nos quartos de final dos Jogos Olímpicos de Paris, na sexta-feira.

Os primeiros jogadores argentinos entraram em campo no Estádio Bordeaux sob vaias por volta das 20h10, quase uma hora antes do início da partida. O sistema de música do estádio abafou grande parte das manifestações.

O hino nacional da Argentina também foi recebido com um coro de vaias e assobios, e os adeptos da casa vaiaram os jogadores argentinos após o pontapé de saída, quando estes tocaram na bola.

Um escândalo de racismo aqueceu o período que antecedeu o jogo, na sequência de um vídeo que mostrava os jogadores argentinos a cantarem uma canção ofensiva sobre os jogadores franceses de ascendência africana, enquanto celebravam a vitória na Copa América no mês passado.

O único golo da França, marcado por Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, foi suficiente para garantir um lugar nas meias-finais contra o Egipto.

A outra semifinal é Espanha x Marrocos. Ambas as partidas serão disputadas no dia 5 de agosto.

Jogadores franceses e argentinos discutem no final de um jogo de futebol dos quartos de final entre a França e a Argentina, no Estádio de Bordéus, durante os Jogos Olímpicos

Equipas argentinas alvo de múltiplas vaias desde que chegaram a Paris

Na sexta-feira, a seleção argentina de andebol foi alvo de vaias ao entrar na Arena do Sul de Paris, mas os apupos diminuíram rapidamente no local.

Na semana passada, os jogadores argentinos de râguebi de sete foram constantemente vaiados por um público de 69.000 pessoas no Stade de France durante uma partida das quartas-de-final contra a equipa da casa.

Apesar das tensões fora de campo que antecederam este jogo dos quartos de final de futebol, as medidas de segurança não foram aumentadas e a prefeitura local afirmou que as forças de segurança mantiveram o plano inicial.

Mais de 400 agentes da polícia e da guarda civil foram destacados para o jogo, para além de 100 militares, e as forças de segurança utilizaram drones para ajudar a garantir a segurança do evento.

França segue rumo ao segundo ouro olímpico no futebol

A atmosfera fora do estádio era tudo menos tensa, no entanto. Os adeptos de ambos os países misturaram-se sem quaisquer sinais de hostilidade, alguns com bandeiras da Argentina ou camisolas com o nome da estrela do futebol Lionel Messi nas costas.

O jogo em si era uma desforra que os adeptos franceses esperavam desde a dramática vitória da Argentina nos penáltis na final do Campeonato do Mundo de 2022. Mas como se trata de um torneio de sub-23, estrelas como Messi e Kylian Mbappé não estavam a jogar.

A França conquistou o seu único título olímpico em 1984 - ano em que também venceu o Campeonato da Europa -, enquanto a Argentina o venceu consecutivamente em 2004, com o atual treinador Javier Mascherano na equipa, e em 2008, com Mascherano e Messi.

Novak Djokovic, da Sérvia, comemora depois de derrotar Lorenzo Musetti, da Itália, no jogo de ténis das semifinais de singulares masculinos, nos Jogos Olímpicos

Alcaraz e Djokovic disputam o ouro olímpico no ténis individual masculino, Marchand continua a dominar na natação

Por outro lado, o espanhol Carlos Alcaraz vai defrontar o sérvio Novak Djokovic este domingo, depois de terem eliminado, respetivamente, o canadiano Felix Auger-Aliassime e o italiano Lorenzo Musetti.

A equipa dos Atletas Neutros conquistou a sua primeira medalha de ouro graças ao atleta bielorrusso Ivan Litvinovich, que defendeu o seu título olímpico no trampolim masculino. No início do dia, Viyaleta Bardzilouskaya, da Bielorrússia, conquistou a primeira medalha da equipa em Paris 2024, uma prata, na mesma categoria.

Na natação, Léon Marchand completou uma série dominante ao conquistar o seu quarto ouro, desta vez nos 200 metros estilos individuais.

No remo, a atleta holandesa Marloes Oldenburg festejou a conquista da medalha de ouro na classe quatro feminina, dois anos depois de ter sido submetida a uma cirurgia às costas que pôs em risco a sua vida, na sequência de um grave acidente de bicicleta.

"É espantoso", disse Oldenburg. "Para todos os que precisam de um pouco de inspiração, é possível partir o pescoço e ganhar o ouro olímpico", afirmou após a corrida