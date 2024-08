Jogos Olímpicos: Líderes religiosos reúnem-se em Paris após polémica com a Cerimónia de Abertura

De Euronews

Líderes religosos protestaram contra momento da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris que se assemelhava a uma paródia do quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci.

PUBLICIDADE

Vários líderes religiosos reuniram-se, este domingo, numa cerimónia inter-religiosa olímpica na Catedral de Notre Dame em Paris. O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e o presidente do Paris 2024, Tony Estanguet, estiveram também presentes no evento, durante o qual Bach pediu aos crentes para que apelassem à paz.

"Neste verdadeiro espírito olímpico, lanço um apelo a todos vós, independentemente da vossa fé. Juntemo-nos aos atletas no seu apelo à paz. Por favor, partilhem este apelo à paz com todas as vossas comunidades religiosas. Desta forma, as nossas muitas vozes tornar-se-ão uma só", disse Bach, citado pela AP.

A cerimónia em Notre Dame serviu de homenagem ao primeiro encontro inter-religioso organizado pelo fundador dos Jogos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, há 100 anos, na capital francesa.

O evento decorreu depois de vários líderes religiosos de todo o mundo terem protestado, na semana passada, contra algumas cenas da cerimónia de abertura dos jogos. Entre elas está o que parecia, segundo os mesmos, ser uma paródia do quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, com drag queens. Os criadores explicaram depois que o quadro não representava a Última Ceia, mas o Banquete dos Deuses do Olimpo.

A porta-voz dos Jogos Olímpicos de Paris, Anne Descamps, pediu desculpa pela cena em conferência de imprensa e garantiu que o objetivo não era ofender a igreja católica. "É evidente que nunca houve qualquer intenção de desrespeitar qualquer grupo religioso. [A cerimónia de abertura] tinha como objetivo celebrar a tolerância comunitária", explicou.

A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2024 está prevista para o dia 11 de Agosto, e vai ter lugar no Stade de France.