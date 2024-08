Macedónia do Norte abandona o carvão para produzir energia renovável

De Dragan Vidanovski

O país assinou um acordo que lhe concede 26,4 milhões de euros para a transição energética, no âmbito da Agenda Verde.

O principal recurso energético da Macedónia do Norte é o carvão. Por este motivo, várias cidades do país encontram-se na lista das dez mais poluídas da Europa, especialmente durante o período de inverno.

Uma central térmica alimentada a carvão fornece dois terços das necessidades de eletricidade da Macedónia do Norte. No entanto, de acordo com as obrigações assumidas no âmbito da Agenda Verde do processo de integração europeia, esta central térmica deve ser transformada e adaptada a fontes de energia renováveis até 2023.

"Já investimos em centrais fotovoltaicas nesta região e noutras regiões do país. Mas isso não é suficiente para fornecer a energia que é atualmente fornecida por esta central térmica. É por isso que está planeada a construção de várias mini-centrais nucleares. É essa a nossa perspetiva", explicou Dragan Vidanovski, consultor em eficiência energética, em entrevista à Euronews.

Na semana passada, a Macedónia do Norte assinou um acordo com o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que lhe vai conceder 26,4 milhões de euros para apoiar a transição energética de acordo com a Agenda Verde.

Recorrendo a estes fundos, está prevista a criação de um centro de formação que vai ajudar o Estado a fornecer os recursos humanos necessários para a gestão dos novos sistemas energéticos.

"Deverá haver cientistas da energia, físicos, físicos nucleares, bem como engenheiros informáticos, porque todo o sistema será gerido através de computadores. Espero que este Centro forneça esse pessoal", acrescentou Vidanovski.

Paralelamente à transformação das capacidades das infraestruturas energéticas, a Macedónia do Norte deve investir na criação de novos postos de trabalho "verdes" que neutralizem o choque social causado pelo encerramento desta central térmica, que atualmente oferece 2500 postos de trabalho.