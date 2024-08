Seca devasta campos de milho e girassol na Roménia

Ainda em dificuldades após uma intensa vaga de calor, agricultores receiam perdas de até 90% das suas colheitas.

A Roménia está a sofrer os efeitos de uma das piores vagas de calor da história do país.

Em julho, as temperaturas ultrapassaram os 40 graus Celsius e esse calor extremo continua a causar problemas a muita gente - sobretudo aos agricultores, especialmente aos que cultivam girassóis e milho.

A onda de calor de julho destruiu a maior parte das colheitas de muitos destes agricultores - e agora dizem que esperam perdas de cerca de 90%.

"Se num ano bom, digamos, conseguimos fazer cerca de 2500-3000 kg por hectare, este ano esperamos chegar aos 1000 kg, embora, pelo que podemos ver aqui, não vamos certamente chegar a isso", disse Dumitru Bita, um agricultor da aldeia de Castranova, à Euronews.

A sua aldeia fica no condado de Dolj, Oltenia, no sul da Roménia.

Os agricultores de Oltenia foram obrigados a começar a colher os girassóis três semanas mais cedo do que nos anos anteriores.

As plantas já não podem ser deixadas nos campos porque estão a secar devido à seca. De facto, alguns agricultores viram as suas colheitas completamente comprometidas.

"É uma catástrofe. Não choveu... Nem sequer sei se vou conseguir cobrir os custos", diz o agricultor Iulian Groza, da aldeia de Leu, em Dolj.

De acordo com as autoridades agrícolas, cerca de 65% de todas as culturas de girassol no condado de Dolj foram afetadas pela seca.

A Administração Meteorológica Nacional da Roménia adverte agora que a seca severa e extrema irá continuar.

"Foram registados cerca de 300 pedidos relativos a calamidades nas culturas de flores e milho", explicou Adela Apostu, do Departamento de Agricultura. "As culturas estão afectadas, as pessoas estão insatisfeitas com a situação existente e continuam a apresentar pedidos."

A devastação ocorre numa altura em que a vaga de calor que se faz sentir na Roménia conduziu a uma seca severa em algumas zonas do país, que fez com que vários lagos secassem e inúmeras culturas morressem ou fossem danificadas.

No condado de Galati, no sul do país, não chove há três meses, o que fez com que o lago Talabasca ficasse quase totalmente privado de água.

Em julho, o ministro romeno da Agricultura, Florin Barbu, anunciou que os agricultores receberão uma indemnização de 200 a 250 euros por hectare de culturas danificadas.

A agência noticiosa nacional romena Agerpres informou que os fundos totais estimados para a compensação da seca oscilam entre 500 e 600 milhões de euros.

A agência revelou ainda que o Governo tenciona solicitar apoio financeiro à Comissão Europeia para ajudar os sectores agrícolas afectados.

Estão também a ser envidados esforços para ajudar a aliviar a pressão financeira sobre as empresas agrícolas, incluindo potenciais medidas para atrasar o reembolso dos empréstimos.