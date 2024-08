Seca na Roménia: agricultores dizem que estado dos solos não permite culturas de outono

De Euronews

Os agricultores romenos estão a lutar para trabalhar as suas terras à medida que a seca no país se prolonga, levantando preocupações quanto à qualidade dos solos, tanto a curto prazo como médio prazo.

No sudoeste da Roménia, em Olt, os agricultores dizem que o estado do solo não permite as culturas de outono. E garantem que estão a enfrentar perdas financeiras significativas devido aos danos causados pela seca.

Os agricultores solicitaram um apoio financeiro ao ministro da Agricultura romeno para poderem continuar a cultivar as terras e o ministro prometeu-lhes uma ajuda de 200 euros por hectare, mas esta só chegará em outubro.

Em Olt, as terras agrícolas ficaram com aspeto rochoso. Os agricultores dizem que não há uma gota de água no solo para preparar as culturas de outono, o que faz deste um ano “invulgar”. O solo está demasiado seco para absorver os fertilizantes e as raízes secas das culturas de primavera são visíveis.

As declarações dos agricultores são apoiadas pelas conclusões dos engenheiros do Gabinete de Estudos Pedológicos e Agroquímicos de Olt, que afirmam não ter encontrado água no solo nem a um metro de profundidade.