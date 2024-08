Eurodeputado húngaro demite-se depois de discussão com uma mulher se ter tornado "violenta"

O partido Fidesz, no poder na Hungria, disse num comunicado que não havia "qualquer desculpa" para o comportamento do deputado Balázs Győrffy, que discutiu com uma mulher embriagado e a conversa tornou-se "violenta".

O eurodeputado Balázs Győrffy, do Fidesz, partido de Viktor Orbán, demitiu-se do cargo depois de se ter tornado violento numa discussão com uma mulher.

Győrffy anunciou na sexta-feira que estava a "demitir-se de todos os cargos públicos" e a deixar o Fidesz, o partido que governa a Hungria há 14 anos ininterruptos sob o comando de Viktor Orbán.

"Falhei e, por isso, aceito toda a responsabilidade e consequências", anunciou Győrffy numa declaração na sua conta do Facebook.

"Ontem à noite, entrei numa discussão embriagada com uma senhora e, para meu grande pesar, a discussão transformou-se em violência", acrescentou. "Embora, infelizmente, não me lembre do que aconteceu, o que fiz é inaceitável".

Acrescenta que já não tem lugar na vida pública e que aceitará todas as consequências legais dos seus atos.

Num post no Facebook, o Fidesz - que é representado no Parlamento Europeu por 11 legisladores, incluindo Győrffy - disse: "O Fidesz tem regras e valores claros, e quem os violar não pode ser membro da nossa comunidade".

"O deputado do Parlamento Europeu Balázs Győrffy envolveu-se numa discussão alcoólica com uma senhora, ontem à noite, e a discussão tornou-se violenta", acrescenta o comunicado. "Não há desculpa para o comportamento de Balázs Győrffy, que age de forma tão irresponsável e inaceitável, que deve deixar a nossa comunidade imediatamente".

O Fidesz orgulha-se de promover os chamados valores cristãos "tradicionais", incluindo os valores familiares convencionais.

A queda em desgraça de Győrffy acontece menos de três meses depois de ter sido eleito para o Parlamento Europeu nas eleições europeias de junho.

Também abandonou o cargo de presidente da Câmara da Agricultura Húngara (NAK), que presidia desde 2013.

Não é a primeira vez que um eurodeputado do Fidesz é obrigado a demitir-se por má conduta.

Em plena pandemia de Covid-19, o eurodeputado do Fidesz, József Szájer, demitiu-se depois de ter sido apanhado pela polícia a participar no que foi descrito como uma festa de sexo gay em Bruxelas. Segundo os procuradores, Szájer foi encontrado com drogas na mochila quando tentava fugir, alegadamente escorregando por um cano de esgoto.

Há anos que o Fidesz tem sido criticado pela sua política hostil em relação à comunidade LGBTIQ+.