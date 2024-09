Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia apresenta demissão

De Euronews

Dmytro Kuleba não deu razões para esta saída do governo, que acontece antes de uma anunciada remodelação governamental em Kiev.

PUBLICIDADE

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou a sua demissão ao presidente Volodymyr Zelenskyy esta quarta-feira de manhã, antes de uma esperada remodelação governamental, anunciada por Zelenskyy na semana passada, que deve mudar significativamente a composição do governo de Kiev.

Kuleba é, depois do presidente, a figura mais reconhecida no plano internacional do atual executivo ucraniano, que lida desde fevereiro de 2022 com a invasão em larga escala e com a guerra movida pela Rússia.

A demissão do chefe da diplomacia foi anunciada pelo presidente do parlamento ucraniano, que disse ainda que esta saída seria discutida na próxima sessão parlamentar. Kuleba não deu uma razão para esta decisão de deixar o governo.

Apesar da demissão, Dmytro Kuleba continua a apelar aos parceiros internacionais os prometidos meios de defesa aérea.

Onda de demissões no governo ucraniano

Vários membros do governo apresentaram as suas demissões ao parlamento na terça-feira, antes de da esperada remodelação governamental.

Entre eles estão a vice-Primeira-Ministra para os Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna; o ministro das Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que tem desempenhado um papel proeminente no aumento da produção de armas - o ministro da Justiça, Denys Maliuska, e o ministro do Ambiente, Ruslan Strilets.

Volodymyr Zelenskyy indicou na semana passada que estava iminente uma remodelação do Governo, enquanto o chefe do seu partido no Parlamento disse na terça-feira que metade dos atuais ministros seriam provavelmente substituídos.

O presidente ucraniano diz que as mudanças são necessárias para reforçar o governo. “O outono será extremamente importante para a Ucrânia. E as nossas instituições estatais têm de ser criadas para que a Ucrânia alcance todos os resultados de que necessitamos... Temos de reforçar algumas áreas do governo e as decisões relativas ao pessoal já foram preparadas”, afirmou durante um discurso na terça-feira.

As remodelações acontecem numa altura em que a Ucrânia enfrenta novos e importantes desafios na guerra. O país luta para conter os ganhos russos no leste do país enquanto tenta manter os ganhos conseguidos com a incursão ucraniana em Kursk.