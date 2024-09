Centro-direita vai ocupar os lugares mais cobiçados da Comissão

Um documento a que a Euronews teve acesso sugere que o PPE de von der Leyen irá dominar as posições-chave no próximo executivo da UE, deixando os socialistas e os liberais com as migalhas.

A especulação está ao rubro antes da revelação oficial do novo Colégio de Comissários, na próxima semana, com os membros do Partido Popular Europeu (PPE) da presidente Ursula von der Leyen a garantirem aparentemente várias pastas cobiçadas.

Segundo uma tabela que circula entre os membros do PPE, de centro-direita, e à qual a Euronews teve acesso, o partido de Ursula von der Leyen está a reivindicar as políticas mais procuradas no executivo da UE - incluindo áreas políticas desejadas pelos socialistas.

As pastas do Emprego e da Habitação, muito cobiçadas pelo grupo socialista de centro-esquerda, poderão ser atribuídas ao comissário austríaco Magnus Brunner e à croata Dubravka Šuica, respetivamente, ambos do PPE. Šuica pode ficar também com a pasta da Saúde ou dos Assuntos Sociais.

Brunner é também o único candidato possível, nomeado pelo documento, para a cobiçada pasta da Concorrência, o que o tornaria o principal responsável pela aplicação da legislação antitrust.

Em julho, von der Leyen foi reconduzida no cargo por uma ampla coligação de eurodeputados, incluindo o PPE, os socialistas e os liberais, mas vai precisar novamente do seu apoio quando for votada a aprovação da Comissão como órgão, permitindo-lhe exercer funções durante os próximos cinco anos.

A escolha de Pedro Sánchez, a socialista Teresa Ribera, terá aparentemente um cargo de topo como vice-presidente executiva para a Transição Digital Verde, mas espera-se que outros candidatos socialistas consigam cargos menos influentes.

Glenn Micallef, de Malta, deverá ocupar uma pasta menor, como a Igualdade e as questões Intergeracionais ou as Pescas, enquanto o dinamarquês Dan Jørgensen poderá ser incumbido de uma pasta relacionada com as Alterações Climáticas, separada das responsabilidades no domínio da Energia ou do Ambiente.

A experiência política de Micallef terá sido posta em causa por von der Leyen, que está a tentar convencer o Governo maltês a optar por uma candidata feminina.

A romena Roxana Mînzatu, outra candidata socialista, poderá vir a ser nomeada para a pasta da Economia, uma provável recompensa pela decisão do seu Governo de nomear uma mulher.

Os candidatos do Partido Liberal também deverão assegurar pastas importantes. A pasta dos Assuntos Internos deverá ser atribuída à belga Hadja Lahbib, a dos Serviços Financeiros ao irlandês Michael McGrath e um outro cargo económico ao esloveno Tomaž Vesel - embora, tal como em Malta, von der Leyen esteja alegadamente a pressionar Liubliana para mudar para um nome feminino.

A fuga de informação confirma as informações anteriores de que três vice-presidências executivas serão atribuídas a França, Itália e Espanha.

A par de Ribera (espanhola), o francês Thierry Breton deverá ser responsável pela Indústria e Autonomia Estratégica, enquanto o italiano Raffaele Fitto ficará com a Economia e a Recuperação Pós-Pandemia.

De acordo com o documento, Kaja Kallas, da Estónia, já foi nomeada pelos líderes da UE para a vice-presidência e os restantes dois cargos executivos mais elevados deverão ir para os titulares Valdis Dombrovskis e Maroš Šefčovič.

Os outros comissários do PPE deverão receber a maior parte das pastas poderosas. A Competitividade deverá ir para a finlandesa Henna Virkkunen, ou para a sueca Jessica Roswall, enquanto o Comércio deverá ir para o holandês Wopke Hoekstra.

Andrius Kubilius, da Lituânia, poderia então assumir a pasta da Segurança, reforçando a influência báltica na política externa e reforçando a posição antirussa da UE ao lado de Kallas, sugere o documento.

A pasta da Energia seria atribuída a Jozef Síkela, um independente próximo do PPE, enquanto a Agricultura permaneceria sob o controlo do PPE, com o luxemburguês Christophe Hansen e a portuguesa Maria Luís Albuquerque a disputarem o cargo.

A fuga de informação sugere uma divisão da pasta da Agricultura, com o Desenvolvimento Rural a ser atribuído ao comissário grego Apostolos Tzitzikostas, que poderá também ser responsável pelos Transportes.

A escolha do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o atual comissário Oliver Varhelyi, poderá ser rejeitada pelo Parlamento Europeu.

Se isso acontecer, outro dos favoritos de Orbán, a eurodeputada do Fidesz, Enikő Győri, parece estar a ser considerada como substituta, ajudando von der Leyen na sua tentativa de paridade de género.

As pastas definitivas serão anunciadas por von der Leyen na próxima quarta-feira, 11 de setembro.