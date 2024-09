De Liv Stroud

Após a conclusão das terceiras eleições estaduais na Alemanha de Leste, no fim de semana passado, tanto os sociais-democratas como a Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, saíram vencedores, enquanto os liberais lutam pela existência. Mas o que é que se segue?

À medida que a poeira começa a assentar no Estado de Brandeburgo, na Alemanha de Leste, algumas coisas começam a tornar-se claras.

Em primeiro lugar, a taxa de participação eleitoral de 73% foi a mais elevada neste Estado desde a reunificação alemã, há 30 anos.

Em segundo lugar, tanto os Liberais como os Verdes precisam de ter uma conversa sobre o futuro do governo da Coligação Federal, depois de ambos os partidos não terem conseguido obter mais do que o limiar de 5% necessário para ganhar um lugar no Parlamento Estadual.

E, por último, embora estes resultados tenham sido uma vitória para os sociais-democratas do chanceler alemão Olaf Scholz (SPD), o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ganhou uma segunda minoria de bloqueio, juntamente com o estado da Turíngia, na Alemanha de Leste, no início deste mês.

Isto significa que o AfD tem agora o poder de eleger juízes constitucionais nestes estados.

Mas o que é que estes resultados significam para a Alemanha?

O cientista político da Universidade de Potsdam, Jan Philipp Thomeczek, diz à Euronews que Scholz pode agora "respirar de alívio", depois de o SPD ter emergido como o partido mais forte, ao contrário do que aconteceu na Turíngia e na Saxónia no início do mês.

O presidente do SPD de Brandeburgo, Dietmar Woidke, que lidera o estado há 13 anos, apostou a sua carreira política nestas eleições e ameaçou demitir-se se o AfD vencesse o SPD.

"O SPD mostrou que ainda pode ganhar eleições", diz o especialista, acrescentando que, apesar dos resultados próximos entre o SPD e a AfD, não acredita que haja novas eleições federais antes da votação prevista para o outono do próximo ano.

"Não faz sentido. Se começassem a fazer isso, as eleições federais poderiam realizar-se quatro meses antes", afirma.

No entanto, depois de os liberais (FDP) terem conseguido apenas 0,8% dos votos este fim de semana, há a possibilidade de o Parlamento alemão procurar maiorias diferentes, embora isso seja improvável, porque a probabilidade de o líder da oposição Friedrich Merz apoiar Scholz é baixa.

"O FDP está apenas a tentar manter-se na conversa - nem sequer foi discutido ontem. Obtiveram tão poucos votos em Brandeburgo que têm medo de desaparecer dos meios de comunicação social e de se tornarem irrelevantes", explica Thomeczek.

O que significam estes resultados e os da Turíngia e da Saxónia para as eleições federais do próximo ano?

Apesar de o SPD ter tido um bom desempenho nestas eleições, o partido encontra-se numa "situação difícil", diz o cientista político. "Olaf Scholz disse que quer voltar a candidatar-se e ser reeleito, mas atualmente está muito longe disso. Por isso, a situação é difícil".

Agora que os resultados estão disponíveis, as conversações sobre a coligação estão a começar.

"Brandenburgo precisa de um governo e só há uma opção: o SPD e a BSW (Aliança Sahra Wagenknecht) a trabalharem em conjunto.

As conversações sobre a coligação nos estados da Turíngia e da Saxónia já foram interrompidas, depois de a chefe da BSW, Sahra Wagenknecht, ter começado a colocar em cima da mesa as exigências da política externa federal relativas às armas na Ucrânia.

"Mas, a nível estadual, a política externa não é realmente relevante. É sobretudo uma política simbólica. Podem tentar exercer pressão sobre o governo federal, mas as decisões de política externa não são tomadas a nível estatal", diz Thomeczek.

A principal questão que se coloca é se o BSW e outros partidos conseguem formar coligações. "Se não conseguirem, haverá novas eleições e outra campanha com resultados diferentes. Mas acredito que o AfD só teria a ganhar com isso", acrescenta.

Enquanto o SPD festejava ontem a sua vitória e é provável que continue a governar, potencialmente também na Turíngia e na Saxónia, os resultados eleitorais foram desastrosos para os Verdes, o FDP e o partido de esquerda Die Linke.

"Para os Verdes e o FDP, isto é duro. Foram expulsos dos parlamentos estaduais. Para os Verdes, foi por pouco, mas para o FDP, não foi. Agora estão a lutar pela sua sobrevivência política", diz o especialista.

Embora o AfD tenha festejado os resultados das três eleições estaduais, todos os outros partidos excluíram firmemente a possibilidade de formar uma coligação com eles.

Há ainda a questão de saber como é que o BSW se vai desenvolver nos próximos anos, uma vez que os especialistas salientam que o partido é muito recente e que muitos dos seus membros são inexperientes.

Para já, há um longo caminho a percorrer pelos partidos estabelecidos e pelo governo de coligação antes das eleições federais previstas para o final do próximo ano.