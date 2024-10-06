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Homem de 55 anos morre após ataque de urso pardo na Eslováquia

Urso ataca homem de 55 anos na Eslováquia
Urso ataca homem de 55 anos na Eslováquia Direitos de autor  C. Cravatta/AP
Direitos de autor C. Cravatta/AP
De Manuel Ribeiro  & Christoph Debets com Agências
Publicado a Últimas notícias
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O homem estava a apanhar cogumelos quando foi atacado por um urso pardo no norte da Eslováquia. O ataque aconteceu numa área remota da montanha do Alto Tatra, próximo da cidade de Hybe.

Um homem de 55 anos não resistiu aos ferimentos causados por um urso pardo.

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Segundo a polícia, o ataque ocorreu perto da cidade de Hybe, nas montanhas do Alto Tatra, onde a vítima estava a apanhar cogumelos com outra pessoa.

Os serviços de emergência da Eslováquia afirmam que o homem, ainda não identificado, morreu depois de ter sido atingido pelo urso numa artéria inferior principal, causando uma enorme hemorragia e a consequente morte.

O serviço de helicópteros da Air-Transport Europe foi chamado ao local e, apesar de ter conseguido localizar o homem num terreno muito dificil, chegaram demasiado tarde e não o conseguiram salvar.

É a segunda vítima mortal por ataque de ursos na Eslováquia. O primeiro ocorreu em 2021 na mesma zona. Em Abril deste ano, um urso atacou um jovem que também estava a apanhar cogumelos numa área arborizada entre as aldeias de Stráňavy e Višnové, mas conseguiu fugir e salvar-se, depois de disparar a sua arma de caça, em autodefesa. O urso terá escapado e encontrado refúgio numa área de vegetação.

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Estima-se que existam cerca de 1300 ursos pardos na Eslováquia. Estes animais selvagens preferem viver nas montanhas ou em florestas densas.

O urso pardo é considerado o maior predador terrestre da Europa, com uma população estimada em 17.000-18.000 indivíduos.

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