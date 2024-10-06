Homem de 55 anos morre após ataque de urso pardo na Eslováquia

O homem estava a apanhar cogumelos quando foi atacado por um urso pardo no norte da Eslováquia. O ataque aconteceu numa área remota da montanha do Alto Tatra, próximo da cidade de Hybe.
Um homem de 55 anos não resistiu aos ferimentos causados por um urso pardo.
Segundo a polícia, o ataque ocorreu perto da cidade de Hybe, nas montanhas do Alto Tatra, onde a vítima estava a apanhar cogumelos com outra pessoa.
Os serviços de emergência da Eslováquia afirmam que o homem, ainda não identificado, morreu depois de ter sido atingido pelo urso numa artéria inferior principal, causando uma enorme hemorragia e a consequente morte.
O serviço de helicópteros da Air-Transport Europe foi chamado ao local e, apesar de ter conseguido localizar o homem num terreno muito dificil, chegaram demasiado tarde e não o conseguiram salvar.
É a segunda vítima mortal por ataque de ursos na Eslováquia. O primeiro ocorreu em 2021 na mesma zona. Em Abril deste ano, um urso atacou um jovem que também estava a apanhar cogumelos numa área arborizada entre as aldeias de Stráňavy e Višnové, mas conseguiu fugir e salvar-se, depois de disparar a sua arma de caça, em autodefesa. O urso terá escapado e encontrado refúgio numa área de vegetação.
Estima-se que existam cerca de 1300 ursos pardos na Eslováquia. Estes animais selvagens preferem viver nas montanhas ou em florestas densas.
O urso pardo é considerado o maior predador terrestre da Europa, com uma população estimada em 17.000-18.000 indivíduos.